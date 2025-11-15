X Alemi Onları Konuşuyor: Taşacak Bu Deniz Reytinglerle Birlikte Goygoylarda da Coştu!

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, ilk bölümünden bu yana heyecanı sürdürmeyi başarıyor. Sezonun en sevilen dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz, uzun süredir cuma günleri reyting sıralarında zirvede olan Kızılcık Şerbeti’ni geçmesiyle de kendini sevdirdiğini kanıtladı.

Diziseverlerin en sevdiği mecralardan X’te sık sık gündem oluyor. Şimdiyse Taşacak Bu Deniz goygoylarıyla karşınızdayız!