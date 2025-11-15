onedio
Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 8 Müjdesi: "Baba Sağlam Geliyor!"

Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 8 Müjdesi: "Baba Sağlam Geliyor!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.11.2025 - 20:30

Recep İvedik hayranları için yeni film müjdesi geldi! Şahan Gökbakar, Instagram’da paylaştığı afişle Recep İvedik 8’in yolda olduğunu ve filmin 2026’da izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

Recep İvedik serüveni sinemada ilk kez 22 Şubat 2008’de vizyona giren ilk filmle başlamış, aradan geçen yıllarda 7 filme ulaşmıştı.

Recep İvedik serüveni sinemada ilk kez 22 Şubat 2008'de vizyona giren ilk filmle başlamış, aradan geçen yıllarda 7 filme ulaşmıştı.

Serinin son ayağı Recep İvedik 7 ise 2022’de dijital platformda izleyiciyle buluşmuştu. Şimdi gözler, 8. filmin konusu, oyuncu kadrosuna çevrilmiş durumda. 

Şahan Gökbakar’ın verdiği bilgiye göre, Recep İvedik 8’in 2026’da seyirciyle buluşacağı öğrenildi.

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı afişle Recep İvedik 8’i resmen duyurdu

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı afişle Recep İvedik 8'i resmen duyurdu

Paylaşımda karakterin yeni görseliyle birlikte “2026’da… Baba sağlam geliyor!” notunu düşen Gökbakar, serinin devam edeceğini kendi ağzından teyit etmiş oldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
