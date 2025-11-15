Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 8 Müjdesi: "Baba Sağlam Geliyor!"
Recep İvedik serüveni sinemada ilk kez 22 Şubat 2008’de vizyona giren ilk filmle başlamış, aradan geçen yıllarda 7 filme ulaşmıştı.
Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı afişle Recep İvedik 8’i resmen duyurdu
