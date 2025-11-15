Adile Naşit’i Anlatan “Adile” Filminden İlk Fragman Yayınlandı!

Türk sinemasının unutulmaz yüzü Adile Naşit, bu kez bir biyografi filmiyle anılıyor. Uzun süredir hazırlıkları konuşulan “Adile”den ilk fragman paylaşıldı. Fragmanın yayınlanmasıyla sosyal medyada nostalji dolu yorumlar peşi sıra geldi. Daha önce afiş ve kadro üzerine yapılan benzetme tartışmaları da yeniden alevlendi.