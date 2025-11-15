onedio
Adile Naşit’i Anlatan “Adile” Filminden İlk Fragman Yayınlandı!

Adile Naşit'i Anlatan "Adile" Filminden İlk Fragman Yayınlandı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.11.2025 - 15:46

Türk sinemasının unutulmaz yüzü Adile Naşit, bu kez bir biyografi filmiyle anılıyor. Uzun süredir hazırlıkları konuşulan “Adile”den ilk fragman paylaşıldı. Fragmanın yayınlanmasıyla sosyal medyada nostalji dolu yorumlar peşi sıra geldi. Daha önce afiş ve kadro üzerine yapılan benzetme tartışmaları da yeniden alevlendi.

İşte ilk fragman 👇

Film, Naşit’in sahne ışıkları altında başlayan yolculuğundan Yeşilçam yıllarına uzanan kariyerini anlatacak.

Film, Naşit’in sahne ışıkları altında başlayan yolculuğundan Yeşilçam yıllarına uzanan kariyerini anlatacak.

Dekor, kostüm ve makyajla dönemin havası yakalanmış gibi görünüyor. Naşit’in o tanıdık kahkahası tabii ki hikayenin merkezinde. İzleyiciler, fragmanın yayınlanmasıyla birlikte başrol seçimlerine dair eleştirilerle destek mesajlarını aynı anda paylaştı. Film 9 Aralık’ta vizyonda olacak. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
