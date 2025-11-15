onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Kuruluş Osman’dan Ayrılan Burak Özçivit’in Yeni Projesi Ortaya Çıktı!

Kuruluş Osman’dan Ayrılan Burak Özçivit’in Yeni Projesi Ortaya Çıktı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.11.2025 - 15:27

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman’dan ayrılmasıyla birlikte yeni sezon için ana akımda bir projeyle anlaşmamıştı. Sezonlardır süren Kuruluş Osman’dan sonra dinleneceği düşünülen oyuncu aslında çalışmalarına tam gaz devam ediyormuş. Gelin Burak Özçivit’in yeni projesini birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Kuruluş Osman’dan ayrılmasıyla birlikte dizi baştan aşağı değişmişti.

Ünlü oyuncu Kuruluş Osman’dan ayrılmasıyla birlikte dizi baştan aşağı değişmişti.

Ayrılma sebebi ise bütçe kaynaklı denmişti. Geçtiğimiz günlerde muhabirlerle karşılaşan Burak Özçivit, yeni bir iş için çalışmalar yaptığını dile getirmiş ancak detay vermemişti.

Birsen Altuntaş ise Burak Özçivit’in tek kişilik oyun için hazırlandığını aktardı.

Birsen Altuntaş ise Burak Özçivit’in tek kişilik oyun için hazırlandığını aktardı.

Özçivit kariyerinde ilk kez tiyatro sahnesinde bir karaktere hayat verecek. “İstanbul’un En Güzel Kızı” adlı Levent Tülek’in yazdığı oyunu Çağrı Şensoy yönetecek. Burak Özçivit, Oki adlı araba tamircisi rolüyle sahnede olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın