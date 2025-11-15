Kuruluş Osman’dan Ayrılan Burak Özçivit’in Yeni Projesi Ortaya Çıktı!
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman’dan ayrılmasıyla birlikte yeni sezon için ana akımda bir projeyle anlaşmamıştı. Sezonlardır süren Kuruluş Osman’dan sonra dinleneceği düşünülen oyuncu aslında çalışmalarına tam gaz devam ediyormuş. Gelin Burak Özçivit’in yeni projesini birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ünlü oyuncu Kuruluş Osman’dan ayrılmasıyla birlikte dizi baştan aşağı değişmişti.
Birsen Altuntaş ise Burak Özçivit’in tek kişilik oyun için hazırlandığını aktardı.
