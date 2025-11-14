onedio
Netflix'in Aslı Enver ve Engin Akyürek'li "Enfes Bir Akşam" Dizisi 2. Sezon Onayı Aldı!

14.11.2025 - 18:38

Netflix'in Aslı Enver ve Engin Akyürek'i başrollerde bir araya getirdiği 'Enfes Bir Akşam' dizisinin yeni sezon onayı alıp almayacağı merak ediliyordu. 'Enfes Bir Akşam 2. sezon ne zaman' diye düşünürken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Enfes Bir Akşam dizisi 2. sezon onayı aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Netflix Türkiye’nin 10 Ekim’de izleyiciyle buluşan, Tims&B yapımı “Enfes Bir Akşam” dizisi için uzun süredir kulislerde dolaşan soru sonunda netlik kazandı.

Meriç Acemi’nin kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu 8 bölümlük yapım, kısa sürede gördüğü yoğun ilginin ardından ikinci sezon onayı alıp almayacağıyla gündem olmuştu. Aslı Enver ve Engin Akyürek'in başrollerde yer aldığı dizinin akıbeti sonunda belli oldu.

Engin Akyürek ile Aslı Enver’i aynı projede bir araya getiren "Enfes Bir Akşam" 2. sezon onayı aldı.

Dizi, Anadoluhisarı’ndaki ihtişamlı bir yalının çevresinde şekillenen güç dengelerini ve bu karmaşanın ortasında büyüyen tutkulu bir aşkı merkezine alıyor. Dolunay Soysert, Serkan Altunorak, İsmail Demirci, Zeynep Oymak, Taro Emir Tekin ve Sedef Avcı’nın da yer aldığı güçlü oyuncu kadrosu, hikâyeye ayrı bir soluk katıyor.

İkinci sezona onay gelmiş olsa da çekimlerin ne zaman başlayacağı şimdilik açıklanmadı.

