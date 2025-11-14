Netflix'in Aslı Enver ve Engin Akyürek'li "Enfes Bir Akşam" Dizisi 2. Sezon Onayı Aldı!

Dizi, Anadoluhisarı’ndaki ihtişamlı bir yalının çevresinde şekillenen güç dengelerini ve bu karmaşanın ortasında büyüyen tutkulu bir aşkı merkezine alıyor. Dolunay Soysert, Serkan Altunorak, İsmail Demirci, Zeynep Oymak, Taro Emir Tekin ve Sedef Avcı’nın da yer aldığı güçlü oyuncu kadrosu, hikâyeye ayrı bir soluk katıyor.

İkinci sezona onay gelmiş olsa da çekimlerin ne zaman başlayacağı şimdilik açıklanmadı.