Netflix'in Aslı Enver ve Engin Akyürek'li "Enfes Bir Akşam" Dizisi 2. Sezon Onayı Aldı!
Netflix'in Aslı Enver ve Engin Akyürek'i başrollerde bir araya getirdiği 'Enfes Bir Akşam' dizisinin yeni sezon onayı alıp almayacağı merak ediliyordu. 'Enfes Bir Akşam 2. sezon ne zaman' diye düşünürken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Enfes Bir Akşam dizisi 2. sezon onayı aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Netflix Türkiye’nin 10 Ekim’de izleyiciyle buluşan, Tims&B yapımı “Enfes Bir Akşam” dizisi için uzun süredir kulislerde dolaşan soru sonunda netlik kazandı.
Engin Akyürek ile Aslı Enver’i aynı projede bir araya getiren "Enfes Bir Akşam" 2. sezon onayı aldı.
