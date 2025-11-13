Cinsel Saldırı İddialarıyla Gündemde Olan “English Teacher” İptal: FX, Yeni Sezonun Fişini Çekti

Alvarez tarafı iddiaları avukatları aracılığıyla reddetmişti. O dönem FX, “Dizinin yayınından önce başka bir medya kuruluşu tarafından bize sunulan iddiaları inceledik… Şu anda başka bir yorumumuz olmayacak” açıklamasını yapmıştı.

Ek olarak “English Teacher, 2024'ün en çok övgü alan yeni dizilerinden biriydi. Yapımcılar, senaristler, oyuncular, yönetmenler ve tüm ekibin yarattığı bu yaratıcı başarı için minnettarız. Yeni sezonu dört gözle bekliyoruz.” açıklaması da yer almıştı.

Şimdilerde yeni sezon iptali cinsel saldırı iddialarından mı kaynaklandı dedirtiyor.