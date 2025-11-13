onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Cinsel Saldırı İddialarıyla Gündemde Olan “English Teacher” İptal: FX, Yeni Sezonun Fişini Çekti

Cinsel Saldırı İddialarıyla Gündemde Olan “English Teacher” İptal: FX, Yeni Sezonun Fişini Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.11.2025 - 17:46

FX, 2024’te başlayan ve iki sezon süren English Teacher dizisini üçüncü sezona taşımama kararı aldı. Eleştirmenlerle izleyicilerde yüksek beğeni oranı yakalayan yapımın vedası cinsel saldırı iddialarını hatırlattı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karar, başrol ve yaratıcısı Brian Jordan Alvarez hakkında ortaya atılan cinsel saldırı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Karar, başrol ve yaratıcısı Brian Jordan Alvarez hakkında ortaya atılan cinsel saldırı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Hollywood Reporter haberine göre FX, Brian Jordan Alvarez’in yaratıcısı ve başrolü olduğu English Teacher için üçüncü sezon onayı vermedi. Austin’de geçen sitcom, eşcinsel lise öğretmeni Evan Marquez’in öğrenciler ve veliler arasındaki denge çabasını mizahla anlatıyordu. Kadroda Stephanie Koenig, Enrico Colantoni, Sean Patton ve Carmen Christopher yer alıyordu; yapımcılar arasında Paul Simms, Jonathan Krisel ve Dave King bulunuyordu.

Dizinin yaratıcı ismi Alvarez hakkında, yıllar önce birlikte çalıştığı Jon Ebeling tarafından cinsel saldırı iddiası gündeme taşınmıştı.

Dizinin yaratıcı ismi Alvarez hakkında, yıllar önce birlikte çalıştığı Jon Ebeling tarafından cinsel saldırı iddiası gündeme taşınmıştı.

Alvarez tarafı iddiaları avukatları aracılığıyla reddetmişti. O dönem FX, “Dizinin yayınından önce başka bir medya kuruluşu tarafından bize sunulan iddiaları inceledik… Şu anda başka bir yorumumuz olmayacak” açıklamasını yapmıştı. 

Ek olarak “English Teacher, 2024'ün en çok övgü alan yeni dizilerinden biriydi. Yapımcılar, senaristler, oyuncular, yönetmenler ve tüm ekibin yarattığı bu yaratıcı başarı için minnettarız. Yeni sezonu dört gözle bekliyoruz.” açıklaması da yer almıştı.

Şimdilerde yeni sezon iptali cinsel saldırı iddialarından mı kaynaklandı dedirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın