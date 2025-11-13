Cinsel Saldırı İddialarıyla Gündemde Olan “English Teacher” İptal: FX, Yeni Sezonun Fişini Çekti
FX, 2024’te başlayan ve iki sezon süren English Teacher dizisini üçüncü sezona taşımama kararı aldı. Eleştirmenlerle izleyicilerde yüksek beğeni oranı yakalayan yapımın vedası cinsel saldırı iddialarını hatırlattı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
Karar, başrol ve yaratıcısı Brian Jordan Alvarez hakkında ortaya atılan cinsel saldırı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Dizinin yaratıcı ismi Alvarez hakkında, yıllar önce birlikte çalıştığı Jon Ebeling tarafından cinsel saldırı iddiası gündeme taşınmıştı.
