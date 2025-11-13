onedio
İkinci Serenay: Hande Erçel'in İki Dünya Bir Dilek Filminde Saçlarının Peruk Olup Olmadığını Açıklıyoruz!

İkinci Serenay: Hande Erçel'in İki Dünya Bir Dilek Filminde Saçlarının Peruk Olup Olmadığını Açıklıyoruz!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.11.2025 - 11:44

Dünya çapında adını duyuran ve güzelliğiyle herkesi mest eden Hande Erçel, hikayesini kendisinin kaleme aldığı İki Dünya Bir Dilek filmiyle 25 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak. Metin Akdülger'le başrolünü paylaştığı filmde kısacık saçlarla karşımıza çıkan Hande Erçel'in beline kadar olan upuzun saçlarına ne yaptığı merak konusu oldu. Peruk mu kullanıyor yoksa kendi saçları mı sorusu sorulan Hande Erçel'in saçlarına ne olduğunu açıklıyoruz!

Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ilk sezonunda saçlarıyla çok konuşulmuştu.

Uzun saçlarına ne olduğu merak edilen Serenay Sarıkaya'nın saçlarının peruk olup olmadığı o dönem büyük bir tartışma konusu olmuştu. Serenay'ın saçlarının içeri doğru kıvırarak kullanıldığı ve aralara daha açık sarı tonlarda postiş takıldığı ortaya çıkmıştı.

Bu kez de Hande Erçel'in son filmi İki Dünya Bir Dilek'te saçlarına ne olduğu merak edildi.

Dillere destan upuzun saçlarını kestirdiği düşünülse de kısa süre içinde pek çok projede yer alan ve Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Hande Erçel'in saçlarının peruk olup olmadığı tartışma konusu oldu. Ancak burada yaşanan aslında Serenay Sarıkaya ile aynı durum. Hande Erçel'in de güzeller güzeli saçları kesilmedi ve yerine peruk kullanılmadı. Hande'nin saçları da saçının arka tarafından içe doğru kıvrıldı ve bu şekilde kısa bir saç elde edildi. Yalnızca önlerine kat atıldı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
