İkinci Serenay: Hande Erçel'in İki Dünya Bir Dilek Filminde Saçlarının Peruk Olup Olmadığını Açıklıyoruz!
Dünya çapında adını duyuran ve güzelliğiyle herkesi mest eden Hande Erçel, hikayesini kendisinin kaleme aldığı İki Dünya Bir Dilek filmiyle 25 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak. Metin Akdülger'le başrolünü paylaştığı filmde kısacık saçlarla karşımıza çıkan Hande Erçel'in beline kadar olan upuzun saçlarına ne yaptığı merak konusu oldu. Peruk mu kullanıyor yoksa kendi saçları mı sorusu sorulan Hande Erçel'in saçlarına ne olduğunu açıklıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ilk sezonunda saçlarıyla çok konuşulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez de Hande Erçel'in son filmi İki Dünya Bir Dilek'te saçlarına ne olduğu merak edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın