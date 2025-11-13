İkinci Serenay: Hande Erçel'in İki Dünya Bir Dilek Filminde Saçlarının Peruk Olup Olmadığını Açıklıyoruz!

Dillere destan upuzun saçlarını kestirdiği düşünülse de kısa süre içinde pek çok projede yer alan ve Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Hande Erçel'in saçlarının peruk olup olmadığı tartışma konusu oldu. Ancak burada yaşanan aslında Serenay Sarıkaya ile aynı durum. Hande Erçel'in de güzeller güzeli saçları kesilmedi ve yerine peruk kullanılmadı. Hande'nin saçları da saçının arka tarafından içe doğru kıvrıldı ve bu şekilde kısa bir saç elde edildi. Yalnızca önlerine kat atıldı.