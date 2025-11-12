onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Fenomen Komedyen, "Organize İşler Karun Hazinesi" Kadrosuna Dahil Oldu!

Fenomen Komedyen, "Organize İşler Karun Hazinesi" Kadrosuna Dahil Oldu!

Yılmaz Erdoğan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.11.2025 - 12:45

Yılmaz Erdoğan’ın efsaneleşen Organize İşler serisi bu kez bambaşka bir formatla geri dönüyor. Sinema tarihine kazınan o unutulmaz karakterler, yepyeni maceralarla bu defa Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Organize İşler Karun Hazinesi dizisine şimdi de sosyal medya fenomeni komedyen dahil oluyor. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılmaz Erdoğan, unutulmaz Organize İşler film serisini bu kez Netflix için 8 bölümlük bir diziye dönüştürüyor.

Yılmaz Erdoğan, unutulmaz Organize İşler film serisini bu kez Netflix için 8 bölümlük bir diziye dönüştürüyor.

Merakla beklenen yapımın yıldızlar geçidi gibi kadrosuna son olarak ünlü komedyen Hayrettin de katıldı. Hayrettin, dizide Uraz Kaygılaroğlu’nun canlandırdığı “Sado” karakterinin mahallesinden “Camgöz” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Hayrettin'in dahil olduğu Organize İşler dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Hayrettin'in dahil olduğu Organize İşler dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Organize İşler dizisinin çekimlerinin 1 Aralık’ta tamamlanması planlanıyor. 

Projede Yılmaz Erdoğan’a Demet Akbağ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Menderes Samancılar, Sermet Yeşil, Okan Cabalar, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Atakan Çelik, Ersin Korkut, Onur Akbay, Ekin Türkmen, Cihan Talay, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik, Tugay Mercan, Bülent Çolak, Furkan Rıza Demirel ve Suzan Kardeş gibi birbirinden güçlü isimler eşlik edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın