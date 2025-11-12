Fenomen Komedyen, "Organize İşler Karun Hazinesi" Kadrosuna Dahil Oldu!
Yılmaz Erdoğan’ın efsaneleşen Organize İşler serisi bu kez bambaşka bir formatla geri dönüyor. Sinema tarihine kazınan o unutulmaz karakterler, yepyeni maceralarla bu defa Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Organize İşler Karun Hazinesi dizisine şimdi de sosyal medya fenomeni komedyen dahil oluyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Erdoğan, unutulmaz Organize İşler film serisini bu kez Netflix için 8 bölümlük bir diziye dönüştürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayrettin'in dahil olduğu Organize İşler dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın