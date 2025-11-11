Breaking Bad ve Better Call Saul'un Yaratıcısının Yeni Dizisi Pluribus İzleyiciden Tam Not Aldı
Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı Vince Gillighan ekranlara iddialı bir yapımla döndü. Apple TV platformunda ilk iki bölümü yayınlanan Pluribus bu hafta izleyiciyle buluştu. Başrolünde Rhea Seehorn'un oynadığı dizi hem bilimkurgu hem de gerilim öğelerini başarılı bir şekilde işliyor. 7 Kasım'dan beri yayında olan dizi izleyiciden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları beğenilerini dile getirdi.
Pluribus henüz ilk bölümleri yayınlanmasına rağmen 2025 yılının en iddialı dizilerinden biri oldu.
Dizi Del Toro'nun Frankenstein yorumuyla birlikte Kasım ayının en sevilen işlerinden oldu.
Gillighan da anılmazsa olmaz.
Rhea Seehorn'un oyunculuğu da tam not aldı.
Müziklerde de tanıdık bir isim var!
Dizinin çıkış noktası da bir diğer övgü kaynağı...
Dizi Rotten Tomatoes'ta 100 puan alırken IMDb'de de 9.2 gibi yüksek bir puanla başlangıç yaptı.
