Breaking Bad ve Better Call Saul'un Yaratıcısının Yeni Dizisi Pluribus İzleyiciden Tam Not Aldı

Dizinin konusu ne?

Tüm insanlığı etkileyen gizemli bir virüs salgını dünyayı ele geçirir. Bu virüs 'zorunlu mutluluk' dalgası yaratır ve uyumsuzluk gibi sorunları ortadan kaldırırken aynı zamanda bireyselliği de ortadan kaldırır. Virüse karşı bağışıklığı olan tek kişi ise Carol Sturka karakteridir, dünyanın en mutsuz insanı olarak kalan kahramanımız dünyayı bu virüsten kurtarmaya çalışır.