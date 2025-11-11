onedio
Breaking Bad ve Better Call Saul'un Yaratıcısının Yeni Dizisi Pluribus İzleyiciden Tam Not Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.11.2025 - 23:59

Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı Vince Gillighan ekranlara iddialı bir yapımla döndü. Apple TV platformunda ilk iki bölümü yayınlanan Pluribus bu hafta izleyiciyle buluştu. Başrolünde Rhea Seehorn'un oynadığı dizi hem bilimkurgu hem de gerilim öğelerini başarılı bir şekilde işliyor. 7 Kasım'dan beri yayında olan dizi izleyiciden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları beğenilerini dile getirdi.

Pluribus henüz ilk bölümleri yayınlanmasına rağmen 2025 yılının en iddialı dizilerinden biri oldu.

Dizinin konusu ne?

Tüm insanlığı etkileyen gizemli bir virüs salgını dünyayı ele geçirir. Bu virüs 'zorunlu mutluluk' dalgası yaratır ve uyumsuzluk gibi sorunları ortadan kaldırırken aynı zamanda bireyselliği de ortadan kaldırır. Virüse karşı bağışıklığı olan tek kişi ise Carol Sturka karakteridir, dünyanın en mutsuz insanı olarak kalan kahramanımız dünyayı bu virüsten kurtarmaya çalışır.

Dizi Del Toro'nun Frankenstein yorumuyla birlikte Kasım ayının en sevilen işlerinden oldu.

Gillighan da anılmazsa olmaz.

Rhea Seehorn'un oyunculuğu da tam not aldı.

Müziklerde de tanıdık bir isim var!

Dizinin çıkış noktası da bir diğer övgü kaynağı...

Dizi Rotten Tomatoes'ta 100 puan alırken IMDb'de de 9.2 gibi yüksek bir puanla başlangıç yaptı.

Oğuzhan Kaya
