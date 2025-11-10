Bir Başkadır 5 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Netflix Dizisi 4 Bölümlük Yeni Sezon İçin Set Hazırlığına Başladı
Netflix’in en çok konuşulan yerli işlerinden Bir Başkadır için beklenen haber sonunda geldi. 2020’de yayına girip çok kısa sürede “kült dizi” mertebesine çıkan yapım, yıllardır izleyicinin dilinden düşmüyordu. Kulislerden sızan bilgilere göre dizi, 5 yıl aradan sonra yeniden sete dönüyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Berkun Oya imzalı Bir Başkadır, Netflix Türkiye’nin “en özel yerli içerikleri” denince akla gelen ilk yapımlardan biri olmuştu.
Çekimlerin yaklaşık bir ayda tamamlanması ve işin ocak ortası gibi bitirilmesi hedefleniyor.
