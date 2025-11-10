onedio
Bir Başkadır 5 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Netflix Dizisi 4 Bölümlük Yeni Sezon İçin Set Hazırlığına Başladı

Bir Başkadır 5 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Netflix Dizisi 4 Bölümlük Yeni Sezon İçin Set Hazırlığına Başladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.11.2025 - 12:39

Netflix’in en çok konuşulan yerli işlerinden Bir Başkadır için beklenen haber sonunda geldi. 2020’de yayına girip çok kısa sürede “kült dizi” mertebesine çıkan yapım, yıllardır izleyicinin dilinden düşmüyordu. Kulislerden sızan bilgilere göre dizi, 5 yıl aradan sonra yeniden sete dönüyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Berkun Oya imzalı Bir Başkadır, Netflix Türkiye'nin "en özel yerli içerikleri" denince akla gelen ilk yapımlardan biri olmuştu.

Berkun Oya imzalı Bir Başkadır, Netflix Türkiye’nin “en özel yerli içerikleri” denince akla gelen ilk yapımlardan biri olmuştu.

12 Kasım 2020’de yayına giren dizi, hem hikayesi hem oyunculuklarıyla uzun süre gündemde kalmış, ikinci sezon talebi hiç bitmemişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre bu talep karşılık buldu ve dizi için ikinci sezon hazırlıkları resmen başladı. Yeni sezonun 4 bölüm olarak çekileceği duyuruldu.

Çekimlerin yaklaşık bir ayda tamamlanması ve işin ocak ortası gibi bitirilmesi hedefleniyor.

Çekimlerin yaklaşık bir ayda tamamlanması ve işin ocak ortası gibi bitirilmesi hedefleniyor.

Oyuncu kadrosunda yine ilk sezondan tanıdığımız isimleri görmemiz bekleniyor; kulislerde Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer’in de yeni sezonda yer alacağı dillendiriliyor.

