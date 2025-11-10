Bir Başkadır 5 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Netflix Dizisi 4 Bölümlük Yeni Sezon İçin Set Hazırlığına Başladı

12 Kasım 2020’de yayına giren dizi, hem hikayesi hem oyunculuklarıyla uzun süre gündemde kalmış, ikinci sezon talebi hiç bitmemişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre bu talep karşılık buldu ve dizi için ikinci sezon hazırlıkları resmen başladı. Yeni sezonun 4 bölüm olarak çekileceği duyuruldu.