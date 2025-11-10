Sezondaki Tüm Dizilerin Anne İhtiyacını Karşılayan Koca Yürekli Oyuncu X’te Goygoylara Başlık Oldu
Kimi oyuncuları birkaç dizide birden aynı rollerde görebiliyoruz. Ancak bu durum genellikle belli aralıkla olduğu için dikkat çekmiyor. Bu seferse bir oyuncunun aynı sezonda birkaç kez anne rolüne hayat verdiği diziseverler tarafından fark edildi. Bir anda her yerde aynı kişiyi anne olarak görünceyse X alemi goygoya yeni konu bulmuş oldu. Gelin detaylara geçelim!
Bahsi geçen oyuncu Nurhan Çiftçi’ydi.
Aynı zamanda Uzak Şehir’de İpek’in annesi olduğu da dile getirdi.
Diziseverler bir de Kuruluş Osman’da şehit annesi olduğunu hatırlattı.
