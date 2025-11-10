onedio
Sezondaki Tüm Dizilerin Anne İhtiyacını Karşılayan Koca Yürekli Oyuncu X’te Goygoylara Başlık Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.11.2025 - 10:25

Kimi oyuncuları birkaç dizide birden aynı rollerde görebiliyoruz. Ancak bu durum genellikle belli aralıkla olduğu için dikkat çekmiyor. Bu seferse bir oyuncunun aynı sezonda birkaç kez anne rolüne hayat verdiği diziseverler tarafından fark edildi. Bir anda her yerde aynı kişiyi anne olarak görünceyse X alemi goygoya yeni konu bulmuş oldu. Gelin detaylara geçelim!

Bahsi geçen oyuncu Nurhan Çiftçi’ydi.

Kendisi Taşacak Bu Deniz’in geçtiğimiz bölümünde bir hastane çalışanının annesi olarak yer aldı. Taşacak Bu Deniz bu sıralar en popüler dizi olduğu içinse Nurhan Çiftçi seyircilerin dikkatinden kaçmadı.

Aynı zamanda Uzak Şehir’de İpek’in annesi olduğu da dile getirdi.

Sosyal medya hesaplarında da Uzak Şehir’e dair birçok paylaşımı var oyuncunun.

Diziseverler bir de Kuruluş Osman’da şehit annesi olduğunu hatırlattı.

Tam Güller ve Günahlarda da anne olarak rol aldı denmişti ki, o oyuncunun bir başkası olduğu fark edildi. Ancak üç projede de anne olarak yer alması ve Güller ve Günahlar’daki oyuncuya benzetilmesi bile goygoyların coşmasına yetti.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
