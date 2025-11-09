onedio
3 Günde Final Kararı Alınan 3. Diziden Şaşırtan Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

3 Günde Final Kararı Alınan 3. Diziden Şaşırtan Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.11.2025 - 23:38

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

9 Kasım Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Kerem Bürsin, yaş farkı eleştirilerine sert çıktı.

1. Kerem Bürsin, yaş farkı eleştirilerine sert çıktı.

Sektördeki yaş farkı eleştirilere sebep olurken, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert de bu eleştirilerden nasibini almıştı. Kerem Bürsin, eleştirilere cevap verdi.

Detaylar:

2. TV dünyası goygoyu yine kahkahaya boğdu.

2. TV dünyası goygoyu yine kahkahaya boğdu.

Bir hafta boyunca dizi ve programları mizahlarına alet eden kullanıcıları sizlerle buluşturduk. Yine kahkahaya boğulduk!

Detaylar:

3. Reyting uzmanı, hangi yaş grubunun hangi dizileri izlediğini açıkladı.

3. Reyting uzmanı, hangi yaş grubunun hangi dizileri izlediğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta reytinglerde düşüş yaşayan dizilerin neden düştüğünü açıklayan reyting uzmanı, merak edilen bir başka soruya daha cevap verdi.

Detaylar:

4. 3 günde 3. final kararı geldi.

4. 3 günde 3. final kararı geldi.

Aşk ve Gözyaşı'nın ardından Ben Onun Annesiyim dizisi de final kararı almıştı. Bugün, bir ATV dizisi için daha final kararı verildi.

Detaylar:

5. 8 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu.

5. 8 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu.

Bir dizinin final kararı almasına yol açan reyting sonuçlarına göre, yeni sezon dizilerinden biri zirvedeki yerini korudu. Gönül Dağı tahtından oldu.

Detaylar:

