3 Günde 3. Final Haberi: ATV'nin Bir Dizisi İçin Daha Final Kararı Verildi

Merve Ersoy
09.11.2025 - 16:52

Aşk ve Gözyaşı, sezonun ilk erken final kararının alındığı dizi oldu. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizi 7. bölümüyle final yaptı. Üstelik 0 reytingle! Hemen ardından NOW'da yayınlanan Ben Onun Annesiyim dizisi için 4. bölümde final kararı alındı. Final haberleri peş peşe gelirken, bir haber daha ATV dizisinden geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Sezonun erken final haberi Aşk ve Gözyaşı'dan gelmişti.

Geçtiğimiz cuma günü final yapan dizi, hayranlarına büyük bir şok yaşattı. Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir kez daha bir araya getiren dizi 0 reytingle 7. bölümde final yaptı. Hemen ardından NOW'da yayınlanan Ben Onun Annesiyim dizisi için 4. bölümde final kararı alındı.

ATV'de yayınlanan Aynadaki Yabancı, 7. bölümüyle final yapacak. Dizi, 3 günde 3. final kararının verildiği yapım oldu.

8 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklandığında ilk 10'a giremediği görülen Aynadaki Yabancı için final kararı verildi. Rakipleri Güller ve Günahlar, Ben Leman ve Gönül Dağı'nın gerisinde kalan dizi 7. bölümde final yapacak. Bu, ATV'nin aldığı ikinci erken final kararı oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
