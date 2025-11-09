3 Günde 3. Final Haberi: ATV'nin Bir Dizisi İçin Daha Final Kararı Verildi
Aşk ve Gözyaşı, sezonun ilk erken final kararının alındığı dizi oldu. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizi 7. bölümüyle final yaptı. Üstelik 0 reytingle! Hemen ardından NOW'da yayınlanan Ben Onun Annesiyim dizisi için 4. bölümde final kararı alındı. Final haberleri peş peşe gelirken, bir haber daha ATV dizisinden geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Sezonun erken final haberi Aşk ve Gözyaşı'dan gelmişti.
ATV'de yayınlanan Aynadaki Yabancı, 7. bölümüyle final yapacak. Dizi, 3 günde 3. final kararının verildiği yapım oldu.
