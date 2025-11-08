onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncuların Yeri Bir Bir Doluyor: Kadroya Bir İsim Daha Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Oyuncuların Yeri Bir Bir Doluyor: Kadroya Bir İsim Daha Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2025 - 23:49

Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor. Sezon açılışını Doğa ve Firaz’ın yasak aşkıyla yapması bomba etkisi yaratırken, kadrodan başrol oyuncuların ayrılacak olması da şoke etmişti. Şimdiyse diziye yeni oyuncular katılıyor. Birsen Altuntaş da o isimlerden birini açıkladı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Ancak bu sezon diğer sezonlar kadar etki yaratmadı ve dizide en sevilen isimlerin kadroya veda edecek olması izleyiciyi şaşırttı. Diziden ayrılan oyuncuların yeri ise bir bir doluyor.

Kadronun yeni ismi Dilaray Yeşilyaprak oldu.

Birsen Altuntaş, Dilaray Yeşilyaprak’ın diziye Ömer’in asistanı olarak gireceğini aktardı. Karakterinin adı ise Bade olacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
