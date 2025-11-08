Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Oyuncuların Yeri Bir Bir Doluyor: Kadroya Bir İsim Daha Dahil Oldu
Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor. Sezon açılışını Doğa ve Firaz’ın yasak aşkıyla yapması bomba etkisi yaratırken, kadrodan başrol oyuncuların ayrılacak olması da şoke etmişti. Şimdiyse diziye yeni oyuncular katılıyor. Birsen Altuntaş da o isimlerden birini açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadronun yeni ismi Dilaray Yeşilyaprak oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın