Mehmet Ali Erbil Eski Eş İtirafıyla Şoke Etti: “Çok Haksızlık Ettim Keşke Onu Bırakmasaydım”

Erbil, şu sözleri dile getirdi: “Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım.” İtirafıyla ise kimden bahsettiği merak konusu oldu. Erbil’in ilk eşi Muhsin Şehnaz Kamiloğlu’ydu ve kendisiyle iki kez evlenmişti. Ardından ise Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturmuştu. Sonrasında da Sedef Altuntaş ile dünyaevine girmişti. Tuğba Coşkun da evlenip ayrıldığı isimler arasında yer almıştı. Şimdilerde ise Gülseren Ceylan ile evli.