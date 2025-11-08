onedio
Mehmet Ali Erbil Eski Eş İtirafıyla Şoke Etti: “Çok Haksızlık Ettim Keşke Onu Bırakmasaydım”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2025 - 20:18

Mehmet Ali Erbil, bir süredir kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’la gündemdeydi, şimdi de eski evlilikleriyle konuşuluyor. Ünlü şovmen, Esra Ezmeci’nin programında yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. “Keşke onu bırakmasaydım” sözleriyle bahsettiği eski eşi merak konusu oldu. Gelin detaylara geçelim!

Mehmet Ali Erbil 6. evliliğini kendinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile gerçekleştirmişti.

68 yaşındaki ünlü şovmen, Esra Ezmeci’nin sunduğu “Ne Hissettin” programında özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı. Programda kendisine yöneltilen soru üzerine önce genel bir itirafta bulundu ve “Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim” dedi.

Ardından yıllardır içinde kalan “keşke”sini paylaşması şoke etti.

Erbil, şu sözleri dile getirdi: “Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım.” İtirafıyla ise kimden bahsettiği merak konusu oldu. Erbil’in ilk eşi Muhsin Şehnaz Kamiloğlu’ydu ve kendisiyle iki kez evlenmişti. Ardından ise Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturmuştu. Sonrasında da Sedef Altuntaş ile dünyaevine girmişti. Tuğba Coşkun da evlenip ayrıldığı isimler arasında yer almıştı. Şimdilerde ise Gülseren Ceylan ile evli.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
