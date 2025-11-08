Mehmet Ali Erbil Eski Eş İtirafıyla Şoke Etti: “Çok Haksızlık Ettim Keşke Onu Bırakmasaydım”
Mehmet Ali Erbil, bir süredir kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’la gündemdeydi, şimdi de eski evlilikleriyle konuşuluyor. Ünlü şovmen, Esra Ezmeci’nin programında yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. “Keşke onu bırakmasaydım” sözleriyle bahsettiği eski eşi merak konusu oldu. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Ali Erbil 6. evliliğini kendinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile gerçekleştirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından yıllardır içinde kalan “keşke”sini paylaşması şoke etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın