Meme Kanseriyle Mücadele Ettiğini Duyuran Oyuncu Irmak Ünal Saçlarını Kazıttığı Anları Paylaştı

Meme Kanseriyle Mücadele Ettiğini Duyuran Oyuncu Irmak Ünal Saçlarını Kazıttığı Anları Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.11.2025 - 15:50

Irmak Ünal, Ekim 2025’te yaptığı paylaşımla kendisine meme kanseri teşhisi konduğunu ve yaklaşık 10 aydır tedavi gördüğünü açıklamıştı. Ünal sosyal medya hesabından saçlarını kazıttığı anları paylaştı.

İşte o anlar:

Irmak Ünal sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Irmak Ünal sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

'Bıraktık gitti….

Bir yenilgiden değil, bir teslimiyetten.

Olmakta olan kadına, koruduğum ışığıma….

Bunu dramatik hale getirmedim; kutsal hale getirdim.

Saçlar döküldü ama güçlendim.

Bu bir güzellik meselesi değildi hiç bir zaman….bir arınma, bir ritüeldi.

Yanımda kız kardeşim ve kızımla. Dağ gibi güçlü hissettim. 

üç kuşak, sevgiyle birbirine bağlı,

geçmişin tel tel akıp gidişine tanık olduk.

💫 Bazen şifa, tutunmakta değil,

artık hizmet etmeyeni zarafetle bırakabilmekte gizli.'

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
