Meme Kanseriyle Mücadele Ettiğini Duyuran Oyuncu Irmak Ünal Saçlarını Kazıttığı Anları Paylaştı
Irmak Ünal, Ekim 2025’te yaptığı paylaşımla kendisine meme kanseri teşhisi konduğunu ve yaklaşık 10 aydır tedavi gördüğünü açıklamıştı. Ünal sosyal medya hesabından saçlarını kazıttığı anları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Irmak Ünal sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın