Ben Onun Annesiyim Dizisinin Final Kararına Diziseverlerden Yorum Geldi: “TV’de Görmedik Bile”

NOW yeni sezon için neredeyse her güne bir proje duyurusu yapmıştı. O dizilerden biri de Ben Onun Annesiyim olmuştu. Sezona diğer dizilere göre daha geç başlayan Ben Onun Annesiyim istediği etkileşimi alamayınca erken final kararı verdi. Dizisever X kullanıcıları ise yorumlarını dile getirdi. Diziyi “TV’de bile görmediklerini” dile getirmeleriyle reklam çalışmalarının önemini gözler önüne serdiler. Gelin detaylara geçelim!