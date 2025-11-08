Ben Onun Annesiyim Dizisinin Final Kararına Diziseverlerden Yorum Geldi: “TV’de Görmedik Bile”
NOW yeni sezon için neredeyse her güne bir proje duyurusu yapmıştı. O dizilerden biri de Ben Onun Annesiyim olmuştu. Sezona diğer dizilere göre daha geç başlayan Ben Onun Annesiyim istediği etkileşimi alamayınca erken final kararı verdi. Dizisever X kullanıcıları ise yorumlarını dile getirdi. Diziyi “TV’de bile görmediklerini” dile getirmeleriyle reklam çalışmalarının önemini gözler önüne serdiler. Gelin detaylara geçelim!
Zerrin Tekindor, Funda Eryiğit ve Caner Cindoruk’un başrolündeki dizi 4. bölümüyle ekranlara veda etme kararı aldı.
Diziyi bilmeyen birçok kişi vardı 👇
İşte yorumlar 👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
