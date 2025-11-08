onedio
Ben Onun Annesiyim Dizisinin Final Kararına Diziseverlerden Yorum Geldi: “TV’de Görmedik Bile”

Ben Onun Annesiyim Dizisinin Final Kararına Diziseverlerden Yorum Geldi: "TV'de Görmedik Bile"

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
08.11.2025 - 17:22

NOW yeni sezon için neredeyse her güne bir proje duyurusu yapmıştı. O dizilerden biri de Ben Onun Annesiyim olmuştu. Sezona diğer dizilere göre daha geç başlayan Ben Onun Annesiyim istediği etkileşimi alamayınca erken final kararı verdi. Dizisever X kullanıcıları ise yorumlarını dile getirdi. Diziyi “TV’de bile görmediklerini” dile getirmeleriyle reklam çalışmalarının önemini gözler önüne serdiler. Gelin detaylara geçelim!

Zerrin Tekindor, Funda Eryiğit ve Caner Cindoruk’un başrolündeki dizi 4. bölümüyle ekranlara veda etme kararı aldı.

Zerrin Tekindor, Funda Eryiğit ve Caner Cindoruk'un başrolündeki dizi 4. bölümüyle ekranlara veda etme kararı aldı.

Kadrodaki isimlerin güçlü olması dizi için beklentiyi yükseltmişti. Özellikle Zerrin Tekindor’u uzun bir aradan sonra ekranda yeniden görecek olmak heyecanlandırmıştı. Ancak işler istendiği gibi gitmedi. Dizi ilk üç bölümüyle de reytinglerde adeta çakıldı. Final kararı karşısında X kullanıcıları reklamın önemine değindi.

Diziyi bilmeyen birçok kişi vardı

İşte yorumlar

👇

👇

👇

👇

👇

👇

