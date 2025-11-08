Nasıl Fark Etmemişler? Taşacak Bu Deniz'deki Çekim Hatası Seyirciden Kaçmadı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle yine reytingleri altüst etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde Burak Yörük'ün canlandırdığı Oruç karakterinin iki yüzük takması dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın