onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nasıl Fark Etmemişler? Taşacak Bu Deniz'deki Çekim Hatası Seyirciden Kaçmadı

Nasıl Fark Etmemişler? Taşacak Bu Deniz'deki Çekim Hatası Seyirciden Kaçmadı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.11.2025 - 15:27

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümündeki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı. Taşacak Bu Deniz'de Burak Yörük'ün canlandırdığı Oruç karakterinin parmağındaki nişan yüzüğü unutulunca çekimler iki yüzükle beraber yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle yine reytingleri altüst etti.

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle yine reytingleri altüst etti.

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerde yer aldığı dizi, dün akşam (7 Kasım) yayınlanan bölümüyle reytinglerde ilk sırada yer aldı.

Dizi, yüksek reytinglerin yanı sıra sosyal medyada viral olan paylaşımlarla öne çıkıyor. Fakat Taşacak Bu Deniz, bu defa bir çekim hatasıyla gündem oldu.

Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde Burak Yörük'ün canlandırdığı Oruç karakterinin iki yüzük takması dikkat çekti.

Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde Burak Yörük'ün canlandırdığı Oruç karakterinin iki yüzük takması dikkat çekti.

Dizide Sevcan'la nişanlı olan Oruç'un nişan yüzüğü zaten seyircinin diline düşmüşken bu defa Oruç'un iki yüzük birden takması dikkatlerden kaçmadı. Peki, sizce bu detay nasıl fark edilmedi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın