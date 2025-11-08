onedio
Uzak Şehir Alya’nın Stiletto Sevdasından Erken Final Yapan Dizilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2025 - 21:07

Televizyon ve dizi dünyasında yine dopdolu bir günü geride bıraktık. Gün boyunca sizlere en sıcak gelişmeleri aktardık, fakat kaçıranlar için günün öne çıkanlarını kısa bir özetle derledik. 8 Kasım Cumartesi günü ekranlarda yaşanan sürprizler ve dikkat çeken anlar burada!

Haydi, gelin günün en çok konuşulan başlıklarına birlikte göz atalım!

Uzak Şehir, Alya karakterinin kombinleriyle gündeme geldi.

Her hafta reyting listelerinde birinci sıraya yerleşen Uzak Şehir’de geçtiğimiz bölümlerde Alya bir ameliyat geçirmişti. Buna rağmen kombinlerinde topuklu ayakkabıları tercih etmesi diziseverlerin gözünden kaçmadı.

Detaylar için 👇

Ben Onun Annesiyim istediği etkileşimi alamayınca erken final kararı verdi.

Dizisever X kullanıcıları ise yorumlarını dile getirdi. Diziyi “TV’de bile görmediklerini” dile getirmeleriyle reklam çalışmalarının önemini gözler önüne serdiler.

Detaylar için 👇

Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde Burak Yörük'ün canlandırdığı Oruç karakterinin iki yüzük takması dikkat çekti.

Dizide Sevcan'la nişanlı olan Oruç'un nişan yüzüğü zaten seyircinin diline düşmüşken bu defa Oruç'un iki yüzük birden takması dikkatlerden kaçmadı. Peki, sizce bu detay nasıl fark edilmedi?

Detaylar için 👇

ATV ekranlarının iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı, 7. bölümüyle final yaptı.

Dün akşam (7 Kasım Cuma) günü yayınlanan bölümüyle final yapan Aşk ve Gözyaşı, aldığı düşük reytinglerin ardından final kararıyla karşı karşıya kalmıştı. Barış Arduç ve Hande Erçel'in üçüncü kez partner olduğu dizinin bu kadar düşük reyting alması beklenmezken final bölümüne gelen reytingler açıklandı. Aşk ve Gözyaşı Total'de 1.12 oranıyla 31., AB'de 0.73 oranıyla 41. ve ABC1 kategorisinde 0.78 oranıyla 43. sırada yer aldı.

Detaylar için 👇

7 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Ben Onun Annesiyim, Aşk ve Gözyaşı dizileri yeni bölümleriyle 7 Kasım Cuma günü yayınlandı. En çok izlenen dizi hangisi merak ediliyordu. 7 Kasım Cuma günü reyting sonuçları sonunda açıklandı. 7 Kasım Cuma günü TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi reytinglerde yeni bir rekor kırdı ve 10 barajını aştı. Kızılcık Şerbeti ise düşüşüne devam etti.

Detaylar için 👇

TV8'in sevilen yarışma programlarından Yemekteyiz'in yeni bölüm fragmanında erkek yarışmacılar arasında tartışma çıktı.

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz'in yeni bölüm fragmanında iki erkek yarışmacı, aynı kadın yarışmacıdan hoşlanınca ortalık karıştı. Zuhal Topal, Hana adlı yarışmacının güzelliğinden bahsederken bazı yarışmacıların Hana'ya gözlerinin takıldığını söyledi. Yarışmacılar arasında kıskançlık tartışması çıkarken 'Diskalifiye mi olayım?' diyen yarışmacıya karşı Mustafa isimli yarışmacı 'Şunun farkına varın, Hana Hanım sizden hoşlanmıyor.' diyerek büyük çıkış yaptı.

Detaylar için 👇

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Karadeniz dizisi Gözleri KaraDeniz, düşük reyting oranları alıyor.

Birsen Altuntaş, Gözleri KaraDeniz senaristleri Gamze Arslan ve Cenk Boğatur'un yaratıcı süreçte fikir ayrılıkları yaşadıkları için projeden kendi istekleriyle ayrıldıklarını duyurdu. Senaristler 12. bölüm itibariyle diziye veda edecek.

Detaylar için 👇

Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'e veda eden Nisa Demirer, özellikle yarışmadaki sevgili itirafıyla gündem olmuştu.

Nisa paylaşımında elenen MasterChef yarışmacılardan Nevzat Güray Gürol'la poz verdi. Yani Nisa'nın aylardır sakladığı gizli sevgilisi MasterChef Nevzat çıktı!

Detaylar için 👇

