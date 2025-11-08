Uzak Şehir Alya’nın Stiletto Sevdasından Erken Final Yapan Dizilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Ben Onun Annesiyim, Aşk ve Gözyaşı dizileri yeni bölümleriyle 7 Kasım Cuma günü yayınlandı. En çok izlenen dizi hangisi merak ediliyordu. 7 Kasım Cuma günü reyting sonuçları sonunda açıklandı. 7 Kasım Cuma günü TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi reytinglerde yeni bir rekor kırdı ve 10 barajını aştı. Kızılcık Şerbeti ise düşüşüne devam etti.