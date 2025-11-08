Uzak Şehir Alya’nın Stiletto Sevdasından Erken Final Yapan Dizilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yine dopdolu bir günü geride bıraktık. Gün boyunca sizlere en sıcak gelişmeleri aktardık, fakat kaçıranlar için günün öne çıkanlarını kısa bir özetle derledik. 8 Kasım Cumartesi günü ekranlarda yaşanan sürprizler ve dikkat çeken anlar burada!
Haydi, gelin günün en çok konuşulan başlıklarına birlikte göz atalım!
Uzak Şehir, Alya karakterinin kombinleriyle gündeme geldi.
Ben Onun Annesiyim istediği etkileşimi alamayınca erken final kararı verdi.
Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde Burak Yörük'ün canlandırdığı Oruç karakterinin iki yüzük takması dikkat çekti.
ATV ekranlarının iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı, 7. bölümüyle final yaptı.
7 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı.
TV8'in sevilen yarışma programlarından Yemekteyiz'in yeni bölüm fragmanında erkek yarışmacılar arasında tartışma çıktı.
ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Karadeniz dizisi Gözleri KaraDeniz, düşük reyting oranları alıyor.
Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'e veda eden Nisa Demirer, özellikle yarışmadaki sevgili itirafıyla gündem olmuştu.
