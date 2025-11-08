onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir’de Alya Karakterinin Dağ, Bayır, Ameliyat Dinlemeden Topuklu Ayakkabı Giymesine Gelen Yorumlar

Uzak Şehir’de Alya Karakterinin Dağ, Bayır, Ameliyat Dinlemeden Topuklu Ayakkabı Giymesine Gelen Yorumlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2025 - 18:15

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, bu sefer Alya karakterinin kombinleriyle gündeme geldi. Her hafta reyting listelerinde birinci sıraya yerleşen Uzak Şehir’de geçtiğimiz bölümlerde Alya bir ameliyat geçirmişti. Buna rağmen kombinlerinde topuklu ayakkabıları tercih etmesi diziseverlerin gözünden kaçmadı. Gelin yorumlara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte bu kombinle birlikte diziseverler Alya’nın topuklu sevdasına değinmeden edemedi. 👇

İşte bu kombinle birlikte diziseverler Alya’nın topuklu sevdasına değinmeden edemedi. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
xxx

Tv dünyası topuklu ayakkabısını çıkarınca sievilecek yanı olmayan bıngıl bıngıl bacı dolu, boy eşitlemeden çok incelmek için kullanılıyor, dağ bayır da tam y... Devamını Gör