Yemekteyiz'de Aynı Yarışmacıdan Hoşlanan Erkek Yarışmacılar Tartışma Yaşadı
TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının yeni bölüm fragmanında iki yarışmacı birbirine girdi. Yemekteyiz yarışmacıları, genç kadın yarışmacıdan hoşlanınca aralarında soğuk rüzgarlar esti.
TV8'in sevilen yarışma programlarından Yemekteyiz'in yeni bölüm fragmanında erkek yarışmacılar arasında tartışma çıktı.
