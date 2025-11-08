onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yemekteyiz'de Aynı Yarışmacıdan Hoşlanan Erkek Yarışmacılar Tartışma Yaşadı

Yemekteyiz'de Aynı Yarışmacıdan Hoşlanan Erkek Yarışmacılar Tartışma Yaşadı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.11.2025 - 11:21

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının yeni bölüm fragmanında iki yarışmacı birbirine girdi. Yemekteyiz yarışmacıları, genç kadın yarışmacıdan hoşlanınca aralarında soğuk rüzgarlar esti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

TV8'in sevilen yarışma programlarından Yemekteyiz'in yeni bölüm fragmanında erkek yarışmacılar arasında tartışma çıktı.

TV8'in sevilen yarışma programlarından Yemekteyiz'in yeni bölüm fragmanında erkek yarışmacılar arasında tartışma çıktı.

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz'in yeni bölüm fragmanında iki erkek yarışmacı, aynı kadın yarışmacıdan hoşlanınca ortalık karıştı. Zuhal Topal, Hana adlı yarışmacının güzelliğinden bahsederken bazı yarışmacıların Hana'ya gözlerinin takıldığını söyledi. Yarışmacılar arasında kıskançlık tartışması çıkarken 'Diskalifiye mi olayım?' diyen yarışmacıya karşı Mustafa isimli yarışmacı 'Şunun farkına varın, Hana Hanım sizden hoşlanmıyor.' diyerek büyük çıkış yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın