16 – 22 Mart 2026 Haftası Gökyüzünden Mesajınız Var

20 Mart haftanın en güçlü dönüm noktasıdır çünkü Güneş Koç burcuna girerek astrolojik yeni yılı başlatır. Bahar Ekinoksu olarak bilinen bu geçiş, kolektif bilinçte bir yeniden doğuşu temsil eder. Enerji yükselir, hareket artar ve insanlar yeni başlangıçlar yapmak ister. Ancak Koç enerjisi aynı zamanda hızlı kararları ve sabırsızlığı da artırır.

Jeopolitik Hareketlilik: Dünya siyasetinde daha sert söylemler, liderlerin güç gösterileri veya askeri hareketlilik artabilir. Özellikle İran, İsrail ve ABD arasındaki gerilimler bu dönemde daha görünür hale gelebilir.

Doğa Olayları ve Element Hareketleri

Doğa olayları açısından da bu hafta hassas bir enerji taşır. Ekinoks dönemleri genellikle yer kabuğunda enerji hareketlerini artırabilir. Deprem kuşaklarında hareketlilik, ani hava değişimleri, güçlü rüzgarlar veya fırtınalar görülebilir. Özellikle Balık burcu vurgusu nedeniyle su elementiyle bağlantılı doğa olaylarına dikkat edilmesi gerekir.