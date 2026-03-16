onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
16 – 22 Mart 2026 Haftası Gökyüzünden Mesajınız Var

Dr.Astrolog Şenay Devi
16.03.2026 - 17:43

16 – 22 Mart 2026 haftası gökyüzünde çok önemli bir geçiş kapısını temsil ediyor. Bu hafta hem bir döngü kapanıyor hem de yeni bir astrolojik yıl başlıyor. Balık burcunun son derecelerinden Koç burcuna geçen Güneş, kolektif bilinçte bir uyanış ve yön değişimi yaratır. Bu nedenle bu hafta yalnızca bireysel hayatlarımızı değil, dünya siyasetini, finans piyasalarını, doğa olaylarını ve toplum psikolojisini de güçlü biçimde etkileyebilecek bir enerji taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Finans ve İlişkilerde Venüs - Jüpiter Etkisi

Haftanın ilk dikkat çekici etkisi 18 Mart civarında hissedilen Venüs ile Jüpiter arasındaki kare açıdır. Venüs değerlerimizi, para akışını ve ilişkileri temsil ederken Jüpiter büyütme etkisi yaratır. Bu açı aşırıya kaçma eğilimini artırır. İnsanlar duygularını, harcamalarını ve beklentilerini kontrol etmekte zorlanabilir.

  • Finans Piyasaları: Spekülatif hareketler, aşırı iyimserlik veya ani yükselişler görülebilir ancak ardından düzeltmeler gelme ihtimali yüksektir. Özellikle kripto piyasaları, borsa ve riskli yatırımlarda hızlı kazanç hayaliyle yapılan hamleler daha sonra pişmanlık yaratabilir.

  • İlişkiler: Romantik hayallerin yükseldiği ama gerçeklik filtresinin zayıfladığı bir zaman dilimi oluşabilir. İnsanlar hızlı bağlanabilir veya büyük sözler verebilir. Kalbinizi tamamen açmadan önce biraz zaman tanımak akıllıca olacaktır.

Beklenmedik Gelişmeler ve Teknolojik Uyanış

Aynı gün etkili olan Güneş ile Uranüs arasındaki uyumlu açı ise beklenmedik gelişmelerin kapısını açar. Bu açı özellikle bilim, teknoloji, yapay zeka ve iletişim alanlarında ani gelişmelerin gündeme gelebileceğini gösterir. Dünyada beklenmedik siyasi açıklamalar, ani kararlar veya diplomatik manevralar da görülebilir. Uranüs özgürlük arzusunu artırdığı için toplumlarda protestolar veya ani halk hareketleri de gündeme gelebilir.

20 Mart: Bahar Ekinoksu ve Yeni Başlangıçlar

20 Mart haftanın en güçlü dönüm noktasıdır çünkü Güneş Koç burcuna girerek astrolojik yeni yılı başlatır. Bahar Ekinoksu olarak bilinen bu geçiş, kolektif bilinçte bir yeniden doğuşu temsil eder. Enerji yükselir, hareket artar ve insanlar yeni başlangıçlar yapmak ister. Ancak Koç enerjisi aynı zamanda hızlı kararları ve sabırsızlığı da artırır.

  • Jeopolitik Hareketlilik: Dünya siyasetinde daha sert söylemler, liderlerin güç gösterileri veya askeri hareketlilik artabilir. Özellikle İran, İsrail ve ABD arasındaki gerilimler bu dönemde daha görünür hale gelebilir.

Doğa Olayları ve Element Hareketleri

Doğa olayları açısından da bu hafta hassas bir enerji taşır. Ekinoks dönemleri genellikle yer kabuğunda enerji hareketlerini artırabilir. Deprem kuşaklarında hareketlilik, ani hava değişimleri, güçlü rüzgarlar veya fırtınalar görülebilir. Özellikle Balık burcu vurgusu nedeniyle su elementiyle bağlantılı doğa olaylarına dikkat edilmesi gerekir.

Merkür İleri Hareketine Dönüyor: İletişim Netleşiyor

20 Mart’ta Merkür’ün Balık burcunda ileri harekete dönmesi, son üç haftadır yaşanan iletişim karmaşasını yavaş yavaş çözmeye başlar. Yanlış anlaşılmalar ve geciken haberler netleşir. Ancak Merkür yeni yönüne alışana kadar birkaç gün daha bilgi kirliliği devam edebilir. Bu dönemde:

  • Siyaset dünyasında gizli kalan bilgilerin ve belgelerin ortaya çıkması mümkündür.

  • Sözleşmeler ve önemli imzalar için birkaç gün daha temkinli olunmalıdır.

Haftanın Destekleyici Gücü: Mars ve Jüpiter

21 Mart’ta Mars ile Jüpiter arasındaki güçlü uyumlu açı haftanın en destekleyici enerjisidir. Bu açı cesaret, hareket ve fırsat kapıları açar.

  • İş kurmak veya yeni bir projeye başlamak isteyenler için güçlü bir motivasyon sağlar.

  • Spor, girişimcilik ve liderlik gerektiren alanlarda başarı şansı artabilir.

  • Finans piyasalarında yeni yatırım fırsatları doğabilir, ancak stratejik düşünmek kritik önemdedir.

Hafta Sonu: Gerçek ve İllüzyon Arasındaki Çizgi

Haftanın son gününde gerçekleşen Güneş ile Neptün kavuşumu, gerçek ile illüzyon arasındaki sınırları bulanıklaştırabilir. Bu nedenle yanlış bilgi, propaganda veya manipülasyon ihtimali artabilir.

Aynı zamanda bu kavuşum spiritüel farkındalığı yükseltir. Sanat, müzik ve yaratıcılık alanlarında ilham verici etkiler ortaya çıkarken; insanlar hayatlarının anlamını sorgulayabilir ve sezgileri güçlenebilir.

Gökyüzünün Genel Mesajı

Bireysel yaşamlarımızda bu hafta önemli bir farkındalık haftasıdır. Eski yükleri bırakmak ve yeni bir yön belirlemek için gökyüzü adeta bir kapı açar. Dengede kalabilenler için bu hafta yeni bir hayat döngüsünün başlangıcı olabilir.

Gökyüzü bu hafta bize çok net bir mesaj verir: Eskiyi bırak, gerçeği gör ve yeni bir yola cesaretle adım at. Çünkü astrolojik yeni yılın kapısı aralanıyor ve bu kapıdan geçen herkes kendi kaderini yeniden yazma fırsatı bulabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam