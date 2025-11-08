onedio
Reytingleri Düşüktü! ATV'nin Gözleri KaraDeniz Dizisinde 2 Flaş Ayrılık

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.11.2025 - 10:12

ATV'nin sevilen dizisi Gözleri KaraDeniz, ne yazık ki reytinglerde beklenen oranları alamıyor. Gözleri KaraDeniz'in düşük reytinglerini düzeltmek için ne gibi değişiklikler olacağı merak edilirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Gözleri KaraDeniz'de 2 flaş ayrılık yaşanacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Karadeniz dizisi Gözleri KaraDeniz, düşük reyting oranları alıyor.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı dizi, bir türlü reytinglerde istediği başarıyı elde edemiyor. Dizinin reyting arttırmak için bir hamlesi beklenirken Birsen Altuntaş, beklenmedik duyuruyu yaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gözleri KaraDeniz senaryosunu 3. bölümden beri yazan senaristler kadrodan ayrılıyor.

Altuntaş, Gözleri KaraDeniz senaristleri Gamze Arslan ve Cenk Boğatur'un yaratıcı süreçte fikir ayrılıkları yaşadıkları için projeden kendi istekleriyle ayrıldıklarını duyurdu. Senaristler 12. bölüm itibariyle diziye veda edecek.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
