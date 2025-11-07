Kısmetse Olur'un Damat Adaylarından Umut, Kırmızı Odada Ter İçinde Kaldı!
Bağımlılık haline gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, yeni sezonuyla Amazon Prime'da yayınlandı. Gelin ve damat adaylarının ikonikleşen tanıtım videoları sosyal medyada gündem olurken bir diğer gündemimiz damat adayı Umut'un kırmızı oda görüşmesindeki gözle görülür terlemesi oldu. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü sonunda Amazon Prime'da başladı.
Gelen yorumlardan bazıları da burada:
