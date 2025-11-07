onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Kısmetse Olur'un Damat Adaylarından Umut, Kırmızı Odada Ter İçinde Kaldı!

Kısmetse Olur'un Damat Adaylarından Umut, Kırmızı Odada Ter İçinde Kaldı!

Kısmetse Olur
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.11.2025 - 22:57

Bağımlılık haline gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, yeni sezonuyla Amazon Prime'da yayınlandı. Gelin ve damat adaylarının ikonikleşen tanıtım videoları sosyal medyada gündem olurken bir diğer gündemimiz damat adayı Umut'un kırmızı oda görüşmesindeki gözle görülür terlemesi oldu. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü sonunda Amazon Prime'da başladı.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü sonunda Amazon Prime'da başladı.

Gelin ve damat adaylarının tanıtım videoları sosyal medyayı esir almışken şimdi de meşhur kırmızı oda görüşmeleri başladı. Programın damat adaylarından Umut, gelin adaylarından Buket'le kırmızı odaya gitti. Umut'un Buket'le konuşurken ter içinde kaldığı anlar kısa sürede viral oldu. Haliyle sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

Gelen yorumlardan bazıları da burada:

Gelen yorumlardan bazıları da burada:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın