Gizem, Heyecan, Gerilim Hepsi Bir Arada: Son Yılların En İyi 15 Polisiye Dizisi
Her temanın izleyicisi ayrıyken polisiye dizilerine, filmlerine, kitaplarına hayranlık duyan güçlü bir kesim var. Biz de sizin için son yıllarda öne çıkan polisiye dizilerinden 15 yapımı derledik. Hafta sonuna harika önerilerle sizlerleyiz, şimdiden iyi seyirler dileriz…
Slow Horses (2022)
Tokyo Vice (2022)
Dark Winds (2022)
The Lincoln Lawyer (2022)
Delhi Crime (Sezon 2 - 2022)
Bosch: Legacy (2022)
The Night Agent (2023)
Will Trent (2023)
Reacher (2023)
A Murder at the End of the World (2023)
Bodies (2023)
Criminal Record (2024)
True Detective: Night Country (2024)
The Woman in the Wall (2024)
Tokyo Vice (2024)
