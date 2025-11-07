onedio
Gizem, Heyecan, Gerilim Hepsi Bir Arada: Son Yılların En İyi 15 Polisiye Dizisi

Gizem, Heyecan, Gerilim Hepsi Bir Arada: Son Yılların En İyi 15 Polisiye Dizisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
07.11.2025 - 18:03

Her temanın izleyicisi ayrıyken polisiye dizilerine, filmlerine, kitaplarına hayranlık duyan güçlü bir kesim var. Biz de sizin için son yıllarda öne çıkan polisiye dizilerinden 15 yapımı derledik. Hafta sonuna harika önerilerle sizlerleyiz, şimdiden iyi seyirler dileriz…

Slow Horses (2022)

Slow Horses (2022)

İngiliz istihbaratında başarısız olan ajanların toplandığı bir ekip, sandıkları kadar işe yaramaz olmadıklarını kanıtlamak zorunda kalıyor. Dizi politik zeka, kara mizah ve gerilimi iyi bir dengede tutuyor. Gary Oldman’ın karakteri izleyicinin hafızasına kazınacak türden.

Tokyo Vice (2022)

Tokyo Vice (2022)

Genç bir gazeteci Tokyo’da yakuza ve polis arasındaki görünmez sınırları çözmeye çalışır. Dizi başlangıçta yavaş aksa da atmosferi çok etkileyici. Polis, suç ve basın üçgeni oldukça gerçek anlatılmış.

Dark Winds (2022)

Dark Winds (2022)

Navajo topraklarında geçen cinayet soruşturmaları kültür, inanç ve suç arasındaki bağı gösteriyor. Dizi mekanını sadece fon olarak değil, adeta bir karakter gibi izliyoruz.

The Lincoln Lawyer (2022)

The Lincoln Lawyer (2022)

Bir avukat, davalarını arabasının arka koltuğundan yönetir ama bu kez karşısında çok daha büyük güçler var. Dizi mahkeme gerilimini günlük hayattaki baskılarla birleştiriyor.

Delhi Crime (Sezon 2 - 2022)

Delhi Crime (Sezon 2 - 2022)

Delhi polis departmanı, kamuoyunda yankı uyandıran olayların ortasında kalır. Bürokrasi, medya baskısı ve insan hayatı aynı anda çözülmeye çalışılır. Dizi gerçekçi tonuyla çok etkiliyor. Fazla dramatize etmeyip olup biteni yalın gösteriyor.

Bosch: Legacy (2022)

Bosch: Legacy (2022)

Emekli dedektif Bosch, bu kez özel dedektif olarak kendi kurallarıyla ilerliyor. Sistem dışı ama tamamen mantıklı hareket ediyor.

The Night Agent (2023)

The Night Agent (2023)

Beyaz Saray’ın alt katında telefon başında çalışan bir ajan, beklenmeyen bir komploya sürüklenir. Dizi temposu hiç düşmüyor. Kime güvenileceğini bilmemek gerilimin merkezinde. Çerezlik değil, gerçekten “takip ettiren” bir polisiye.

Will Trent (2023)

Will Trent (2023)

Travmalarla büyümüş bir dedektif, insan davranışlarını farklı okumayı öğrenmiş. Cinayetlerin ardındaki psikolojiyi yakalaması diziyi özel kılıyor. Karakter anlatımı polisiyenin önünde değil, yanında ilerliyor.

Reacher (2023)

Reacher (2023)

Eski askeri polis olan Reacher, kasabadan kasabaya dolaşırken suçun dibine iner. Dizi aksiyonla polisiyeyi dengeli tutuyor. Reacher’ın sakinliği ve direktliği karaktere ağırlık katıyor.

A Murder at the End of the World (2023)

A Murder at the End of the World (2023)

Genç bir hacker-dedektif, uzak bir bölgedeki davetiye toplantısında işlenen cinayetin peşine düşer. Mekan bile tek başına gerilim yaratıyor. Dizi modern dedektif hikayesine farklı bir tat katmış.

Bodies (2023)

Bodies (2023)

Aynı cinayet dört farklı zamanda ortaya çıkar ve dört farklı dedektif çözmeye çalışır. Kurgusu karmaşık ama izlerken kafa karıştırmıyor. Zamanlar arasında gidip gelirken gerilim hiç dağılmıyor. Farklı polisiyeleri tek bir olayda görmek ilginç bir deneyim.

Criminal Record (2024)

Criminal Record (2024)

Eski bir dava tekrar açılır ve iki dedektif geçmişle bugün arasında sıkışır. Dizi doğruluğa ulaşmanın ne kadar zor olabileceğini gösteriyor. Karakterler gri, kimse tamamen iyi ya da kötü değil.

True Detective: Night Country (2024)

True Detective: Night Country (2024)

Kasvetli, karla kaplı bir bölgede kaybolan bir ekip ve geçmişten gelen kırıklar… Dizi cinayeti çözmekten çok insan zihnini açıyor. İzledikten sonra insanın bir süre sessiz kalası geliyor.

The Woman in the Wall (2024)

The Woman in the Wall (2024)

Geçmişte yaşadığı travmalarla yüzleşen bir kadın, bir cinayetin ortasında kalır. Dizi suçu, toplum ve inanç üzerinden çok katmanlı işler. Gerilim duygudan geliyor, aksiyondan değil.

Tokyo Vice (2024)

Tokyo Vice (2024)

Amerikalı bir gazeteci, Tokyo’nun organize suç dünyasını araştırırken yakuza ve polis arasındaki ince çizginin tam ortasına sıkışır. Bu sezonda çıkar ilişkileri, ihanet ve güç dengeleri çok daha sert işleniyor. Karakterler birbirine sözlerle değil, bakışlarla mesaj veriyor; gerilim sessiz ama çok yoğun.

