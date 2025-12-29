Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Yaşam Maliyeti En Yüksek 5 Şehir

Dünyanın en etkileyici şehirlerinden biri... Fakat fiyat konusunda biraz acımasız. Özellikle Manhattan ve Brooklyn taraflarında kiralar uç seviyelerde! Şehir içinde ulaşım biraz uygun olsa da sosyal yaşam, restoranlar ve günlük tüketim çok hızlı bir şekilde maliyet oluşturur.

Zaten New York hızın ekonomiyi şekillendirdiği şehir olarak tanımlanır! Yüksek talep, insan yoğunluğu ve sınırlı alanlar... Tüm bunlar fiyatların sürekli yukarı yönlü hareket etmesine neden olur! İnsanların yüksek kazançları olsa da birikim yapmaları pek kolay olmaz.