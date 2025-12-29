Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Yaşam Maliyeti En Yüksek 5 Şehir
Bazı şehirler sadece kültür, teknoloji ve refah seviyesi ile anılmıyor... Aynı zamanda yüksek fiyatlarıyla da ünlü hale gelmiş durumda! Kira, gıda, barınma, ulaşım, sağlık, eğitim ve vergi oranları... Tüm bunlar üzerinde yaşam maliyeti bir baskı kurar. Bu şehirlerde yaşamak prestijli gibi görünse de finansal bir bedeli olduğu unulmamalıdır.
Gelin, birlikte Dr. Hakan Özerol'un sıraladığı şehirlere bakalım!
1. Zürih
2. New York
3. Reykjavik
4. Singapur
5. Londra
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Bizüm sıralama, İstanbul, izmir, Antalya, bodrum vs