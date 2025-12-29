onedio
Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Yaşam Maliyeti En Yüksek 5 Şehir

Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Yaşam Maliyeti En Yüksek 5 Şehir

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
29.12.2025 - 14:01

Bazı şehirler sadece kültür, teknoloji ve refah seviyesi ile anılmıyor... Aynı zamanda yüksek fiyatlarıyla da ünlü hale gelmiş durumda! Kira, gıda, barınma, ulaşım, sağlık, eğitim ve vergi oranları... Tüm bunlar üzerinde yaşam maliyeti bir baskı kurar. Bu şehirlerde yaşamak prestijli gibi görünse de finansal bir bedeli olduğu unulmamalıdır.

Gelin, birlikte Dr. Hakan Özerol'un sıraladığı şehirlere bakalım!

1. Zürih

1. Zürih

Dr. Hakan Özerol İsviçre'nin pahalılarını göz ardı etmeyerek ilk tahmini ile ilk sıradakini buluyor... Avrupa'nın en düzenli, güvenli ve refah seviyesi yüksek olan şehirlerinden. Pahalı olmasının temelinde ise İsviçre ekonomisi ve yüksek maaşlar yer alıyor. Tabi yüksek maaş her zaman yüksek alım gücü demek değil. Barınma, ulaşım ve temel ihtiyaçların Avrupa ortalamasının çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Zürih'te ev kiralamak çoğu zaman bir ailenin gelirinin yarısı olabiliyor! Aynı zamanda şehir güçlü bankacılık ve finans sektörüne de ev sahipliği yapıyor. İnsanlar burada yaşamak istiyorsa tasarruf ve harcama alışkanlıklarını düzenlemeli!

2. New York

2. New York

Dünyanın en etkileyici şehirlerinden biri... Fakat fiyat konusunda biraz acımasız. Özellikle Manhattan ve Brooklyn taraflarında kiralar uç seviyelerde! Şehir içinde ulaşım biraz uygun olsa da sosyal yaşam, restoranlar ve günlük tüketim çok hızlı bir şekilde maliyet oluşturur. 

Zaten New York hızın ekonomiyi şekillendirdiği şehir olarak tanımlanır! Yüksek talep, insan yoğunluğu ve sınırlı alanlar... Tüm bunlar fiyatların sürekli yukarı yönlü hareket etmesine neden olur! İnsanların yüksek kazançları olsa da birikim yapmaları pek kolay olmaz.

3. Reykjavik

3. Reykjavik

Dr. Hakan Özerol gibi bizler de bu küçük şehrin listede olmasına şaşırıyoruz... Küçük sakin bir şehir olmasına rağmen dünyanın en pahalı yaşam merkezlerinden biri! İzlanda'nın coğrafi konumuna bir bakalım. Ürün ithal etmek zor. Haliyle maliyetler otomatik olarak yükselir. Ayrıca soğuk hava koşullarından dolayı tarım alanı da sınırlıdır. Bu da gıda fiyatlarını yükseltir. 

Turizm patlaması yaşayan bir şehir olduğu için sezonluk fiyat artışları da etkilemektedir. Şehir küçük olduğu için seçenekler de azdır. Bu da fiyatların düşmesine izin vermez... 

Büyüleyici manzaraları ile tanınan bu şehir finansal açıdan zorlayabilir!

4. Singapur

4. Singapur

Teknoloji, düzen ve modernlik... Akla direkt Singapur gelir! Burası dev finans ve ticaret merkezlerinin alanı. Bu yüzden milyonlarca insan burada yaşayıp çalışmak istiyor. Yoğun talep beraberinde konut fiyatlarını yükseltiyor... Ulaşım biraz uygun olsa da araç sahibi olmak yüksek vergilere de açık hale gelmek demek!

Gıda ve sosyal yaşamın çoğu ülkeye göre pahalı olduğunu görüyoruz. Güvenlik, temizlik ve düzen üst planda, evet. Ama bunun arkasındaki mali sistemin unutulmaması gerekiyor. Refahın tavan yapması için maliyet de tavan yapıyor!

5. Londra

5. Londra

Avrupa'nın hem ekonomik hem kültürel merkezlerinden biri olan Londra listede olmasaydı şaşırırdık! Londra'nın pahalı olmasının temelinde gayrimenkul piyasasının talep görmesi yer alıyor. Merkez bölgelerdeki kiralara bir bakın... Dudak uçuklatır! Şehir çok geniş olsa da iş imkanlarının fazla olduğu bölgelerde kiralar çok yüksektir. Sosyal yaşam, restoranlar, etkinlikler ve günlük tüketim maddeleri için de ciddi bütçe gerekir. 

Şehrin sunduğu fırsatlar, çok kültürlü yapısı ve enerjisi sayesinde birçok insanı cezbediyor!

Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
ikigai

Bizüm sıralama, İstanbul, izmir, Antalya, bodrum vs