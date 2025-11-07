onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Geçmişte Yolculuğa Hazır Olun: Son Zamanların En Başarılı Tarih Dizileri!

Geçmişte Yolculuğa Hazır Olun: Son Zamanların En Başarılı Tarih Dizileri!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2025 - 16:59

Tarihi konu edinen diziler her daim çok popüler. Hikayeleri, prodüksiyonları, kostümleri ve oyunculukları iyi olan bir dönem dizisi, tüm dünyada geniş çaplı yankı uyandırabiliyor. Son yılların en popüler dizi-film platformu Netflix de oldukça sevilen bu tarihi dizilerden elbette geri kalmıyor. Bizler de hem Netflix’ten hem de diğer platformlardan diziler seçtik. İşte son zamanların öne çıkan tarih filmlerinden 15 öneri!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Gilded Age (S2 - 2022)

The Gilded Age (S2 - 2022)

19. yüzyıl Amerika’sında, eski zenginler ile yeni yükselen iş insanları arasındaki görünmez sınıf savaşı anlatılıyor. Dizi, kostümlerden mekanlara kadar dönem atmosferini çok iyi yansıtıyor. Karakterlerin kibarlık altında yürüttüğü güç oyunları dikkat çekici.

The Empress (2022)

The Empress (2022)

Avusturya İmparatoriçesi Sisi’nin gençlik dönemine odaklanıyor. Saray hayatının ışıltısı ile duygusal yalnızlık gözler önüne seriliyor. Sisi’nin özgür ruhu ile kuralların sertliği sürekli çatışıyor.

Becoming Elizabeth (2022)

Becoming Elizabeth (2022)

Genç Elizabeth’in tahta çıkmadan önceki siyasi karmaşayı nasıl atlattığını izliyoruz. Dizi daha çok iç baskılar, entrikalar ve hayatta kalma zekası üzerine. Film gücün bedelini çok gerçek bir dille gösteriyor.

Rise of Empires: Ottoman – Mehmed (2022)

Rise of Empires: Ottoman – Mehmed (2022)

Fetih sonrası Osmanlı’nın siyasi dengeleri ve iç çekişmeleri işleniyor. Dizi tarihi anlatırken belgesel ile dramatik sahneleri dengeli biçimde harmanlıyor. Mehmed’in stratejileri ve karşılaştığı zorluklar izleyiciye sunuluyor.

1899 (2022)

1899 (2022)

Bir gemi yolculuğunda geçen gizemli olaylar, dönemin göç atmosferi ve siyasi belirsizlikleri ile örtüşüyor. Dizi tarihsel zemini kullanıp üstüne gerilim kuruyor. İzleyeni düşünmeye iten türden.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Serpent Queen (2022– )

The Serpent Queen (2022– )

Fransa Kraliçesi Catherine de Medici’nin güç kazanma süreci oldukça keskin bir dille anlatılıyor. Catherine gerektiğinde duygularını bir kenara koymayı iyi biliyor. Dizi kadın karakter merkezli, politik ve zekice diyaloglarla ilerliyor.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023)

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023)

Dizi Bridgerton evreninde geçse de aslında dönem politikalarını, ırk ve sınıf ayrımlarını daha ciddi ele alıyor. Genç Charlotte’un saraya alışma mücadelesi duygusal ve güçlü bir şekilde işlenmiş. Görsel dünya yine çok gösterişli.

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die (2023)

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die (2023)

Bu yapım, İngiltere’nin birliği üzerine son büyük çatışmayı ele alıyor. Uhtred’in iç hesaplaşması ve karar anları oldukça güçlü işlenmiş. Savaş sahneleri etkili ama asıl vurucu olan duygusal tarafı.

The Law According to Lidia Poët (2023)

The Law According to Lidia Poët (2023)

Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizi, İtalya’nın ilk kadın avukatının sistemle olan mücadelesini anlatıyor. Lidia’nın kararlılığı izlerken insana güç veriyor. Hafif işlenen feminist bir tarih anlatısı diyebiliriz.

The Crown (Sezon 6 - 2023)

The Crown (Sezon 6 - 2023)

Bu sezon, Diana döneminin duygusal yükünü daha merkezde tutuyor. Dizi analiz etmekten çok hissettirmeye yöneliyor. Kraliyet ailesindeki sessiz çatlamaları keskin bir tonla veren sahneler var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Shōgun (2024)

Shōgun (2024)

17. yüzyıl Japonya’sında geçen güç dengeleri, siyaset ve onur çatışması çok etkileyici işlenmiş. Dizi ağır ilerliyor ama atmosferi öylesine güçlü ki insan içine çekiliyor. Karakterlerin sessiz kararları bile sahneyi dolduruyor.

Masters of the Air (2024)

Masters of the Air (2024)

II. Dünya Savaşı’nda hava kuvvetlerinde görev yapan askerlerin gözünden savaşı görüyoruz. Dizi savaşın kahramanlık kadar acı yanına da yer veriyor. Görsel kalite çok yüksek. Seyirciyi yormayan ama içe işleyen bir ritmi var.

Those About to Die (2024)

Those About to Die (2024)

Antik Roma’da gladyatör oyunlarının siyasi ve ekonomik gücünü anlatıyor. Arenanın görkemi ile insanların çaresizliği arasında keskin bir çizgi var. Savaş değil gösteri bile bir güç aracı haline geliyor.

Mary & George (2024)

Mary & George (2024)

İngiltere sarayında gücü ele geçirmek isteyen bir anne ve oğulun hikayesi. İlişkiler, entrikalar ve stratejiler arasında sürekli gerilim var. Dizinin konusu görkemli ama oyunculuk daha çok ön planda. Sakin değil, sürekli bir beklenti hissi yaratıyor.

The Regime (2024)

The Regime (2024)

Avrupa’da kurgusal bir saray yönetiminin içten çözüldüğü bir süreci anlatıyor. Tarihsel gerçeklerden ilham alınmış ama hikaye kendi özgün tonunda ilerliyor. Güç ve çöküş temasını mizahın sert bir haliyle veriyor. Karakter odaklı bir politik dram.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın