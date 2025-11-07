Geçmişte Yolculuğa Hazır Olun: Son Zamanların En Başarılı Tarih Dizileri!
Tarihi konu edinen diziler her daim çok popüler. Hikayeleri, prodüksiyonları, kostümleri ve oyunculukları iyi olan bir dönem dizisi, tüm dünyada geniş çaplı yankı uyandırabiliyor. Son yılların en popüler dizi-film platformu Netflix de oldukça sevilen bu tarihi dizilerden elbette geri kalmıyor. Bizler de hem Netflix’ten hem de diğer platformlardan diziler seçtik. İşte son zamanların öne çıkan tarih filmlerinden 15 öneri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Gilded Age (S2 - 2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Empress (2022)
Becoming Elizabeth (2022)
Rise of Empires: Ottoman – Mehmed (2022)
1899 (2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Serpent Queen (2022– )
Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023)
The Last Kingdom: Seven Kings Must Die (2023)
The Law According to Lidia Poët (2023)
The Crown (Sezon 6 - 2023)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Shōgun (2024)
Masters of the Air (2024)
Those About to Die (2024)
Mary & George (2024)
The Regime (2024)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın