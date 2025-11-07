Bunları İzlemeniz Gerek: Son Zamanların En İyi Psikolojik Gerilim Dizilerinden 15 Öneri!

Kim bir kez bu kasabaya girerse bir daha çıkamaz. Geceleri dışarıya çıkmak ölüm demektir ve herkes birbirine mecburen bağlıdır. Gerilim sadece yaratıklarda değil, insanların içindeki karanlıkta da hissedilir. Dizi sürekli tırmanan bir korku hissi yaratıyor.