Bunları İzlemeniz Gerek: Son Zamanların En İyi Psikolojik Gerilim Dizilerinden 15 Öneri!

Elif Sude Yenidoğan
07.11.2025 - 14:32

Söz konusu dizi film olunca psikolojik gerilim izlemeyi sevenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Sizler için son zamanlarda öne çıkan psikolojik gerilim dizilerini derledik. Tarihi 2022-2025 yılları ile sınırlandırdık ve 15 dizi seçtik. Gelin detaylara geçelim…

Severance (2022)

Severance (2022)

Bir şirkette çalışanlar, iş ve özel hayatlarını birbirinden ayıran bir operasyon geçirir. İşe girdiklerinde kim olduklarını hatırlamazlar. Zamanla bu düzenin göründüğü kadar masum olmadığı anlaşılır. Dizi, kimlik ve özgürlük üzerine güçlü bir gerilim kuruyor.

The Rehearsal (2022)

The Rehearsal (2022)

Bir adam, insanların hayatlarındaki zor kararların provasını yapmalarına yardım etmeye çalışır. Ancak bu süreç giderek tuhaf, rahatsız edici ve gerçeklikle iç içe bir oyuna dönüşür. Dizi hem komik hem ürpertici. İzlerken sık sık durup düşünüyorsunuz.

From (2022)

From (2022)

Kim bir kez bu kasabaya girerse bir daha çıkamaz. Geceleri dışarıya çıkmak ölüm demektir ve herkes birbirine mecburen bağlıdır. Gerilim sadece yaratıklarda değil, insanların içindeki karanlıkta da hissedilir. Dizi sürekli tırmanan bir korku hissi yaratıyor.

Echoes (2022)

Echoes (2022)

Aynı görünen ikiz kardeşlerden biri birden ortadan kaybolur ve diğerinin hayatı altüst olur. Kardeşlik bağı, sırlar ve yalanlar birbirine dolanır. Kimin kim olduğu giderek bulanıklaşır. Psikolojik gerilim tam olarak burada kendini gösteriyor.

The Watcher (2022)

The Watcher (2022)

Yeni evlerine taşınan aile, kimliği bilinmeyen biri tarafından tehditkar mektuplar almaya başlar. Kimseye güvenemezler, mahalle bile tuzak gibi görünür. Dizi paranoyayı çok iyi yansıtıyor. “Acaba ben olsam ne yapardım?” dedirten türden.

The Glory (2023)

The Glory (2023)

Genç yaşta ağır zorbalığa uğrayan bir kadın yıllar sonra hesap sormak için geri döner. İntikam planı çok kontrollü ilerliyor. Dizi duygusal gerilimle sessiz öfkeyi harmanlıyor.

The Crowded Room (2023)

The Crowded Room (2023)

Suç işlediği söylenen bir genç, kim olduğunu ve hafızasının nerede kırıldığını anlamaya çalışır. Gerçekler inceden inceden ortaya çıkar. Zihin ve gerçeklik sürekli çatışma halinde.

The Diplomat (2023)

The Diplomat (2023)

Sadece siyasi gerilim gibi görünse de karakterlerin kişisel gerginliği ve güç oyunları dizinin gerçek konusunu verir. Her konuşma başka bir gerilim alanı açar. İlişkiler karmaşık, duygular bastırılmıştır. Sessiz çatışmalar güçlü ilerler.

Ripley (2024)

Ripley (2024)

Soğuk, sessiz ve çok hesaplı bir karakter olan Tom Ripley, kendine ait olmayan bir hayatı adım adım sahiplenir. Dizi, görüntüleriyle bile huzursuzluk yaratıyor. Gerilim, eylemde değil, bekleyişte büyüyor.

True Detective: Night Country (2024)

True Detective: Night Country (2024)

Kutup karanlığında geçen soruşturma, hem kayıp insanları hem karakterlerin kendi karanlığını ortaya çıkartır. Soğuk, sessiz ve içe işleyen bir gerilim. “Hava bile suç ortağıymış gibi” hissediliyor.

A Killer Paradox (2024)

A Killer Paradox (2024)

Sıradan bir genç, yanlışlıkla bir katili öldürür ve olaylar kontrolünden çıkar. Vicdan ile hayatta kalma içgüdüsü çatışır. Her bölüm daha karanlık bir noktaya inecekmiş hissi verir. Basit bir hata tüm hayatı değiştirir.

Parasyte: The Grey (2025)

Parasyte: The Grey (2025)

Dünya, insan bedenlerine girip onları kontrol eden varlıklarla mücadele eder. Asıl gerilim, “kim gerçekten kendisi?” sorusundadır. Dizi hem bilim kurgu hem psikolojik korku taşıyor.

Hierarchy (2024)

Hierarchy (2024)

Elit bir okulda güç ve kontrol oyunu vardır; yeni gelen biri sistemin çatlaklarını açığa çıkarır. Dostluk bile bir savaş alanına dönüşür. Gençlik gerilimi sert bir tonda işlenmiş.

The Night Agent – Sezon 2 (2025)

The Night Agent – Sezon 2 (2025)

İlk sezon daha çok siyasi gerilim gibiydi; ikinci sezonda karakterin iç dünyası daha karanlık bir noktaya çekiliyor. “Kime güvenebilirim?” sorusu, artık sadece iş ilişkileri için değil duygusal bağlar için de geçerli. Tehlike bu kez daha sessiz; güvensizlik üzerinden büyüyor.

The Penguin (2025)

The Penguin (2025)

Gotham’ın suç dünyasını, parlak aksiyon yerine kirli ve ağır bir psikoloji üzerinden anlatıyor. The Penguin karakteri, gücünü yükseltirken hem çevresindeki insanların zaaflarını kullanıyor hem de kendi geçmişinin gölgesinden kaçamıyor. Suç dizisi gibi görünse de özünde insanın kendine karşı savaşı işleniyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
