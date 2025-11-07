Murat Evgin, Breaking Bad'in Yaratıcısının Yeni Dizisi "Pluribus'a Türkçe Şarkı Yaptı
Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus sonunda yayınlandı. 7 Kasım günü Apple TV'de yayınlanan dizide Türk sanatçı Murat Evgin'den güzel bir sürpriz yayınlandı. Murat Evgin, John Lennon'ın Nobody Told Me şarkısının coverını Türkçe seslendirdi.
Buradan izleyebilirsiniz:
