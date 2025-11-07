onedio
Murat Evgin, Breaking Bad'in Yaratıcısının Yeni Dizisi "Pluribus'a Türkçe Şarkı Yaptı

Esra Demirci
Esra Demirci
07.11.2025 - 20:53

Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus sonunda yayınlandı. 7 Kasım günü Apple TV'de yayınlanan dizide Türk sanatçı Murat Evgin'den güzel bir sürpriz yayınlandı. Murat Evgin, John Lennon'ın Nobody Told Me şarkısının coverını Türkçe seslendirdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Efsane dizi Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus yayınlandı.

Merakla beklenen Pluribus'a yayınlandığı ilk günden büyük rağbet olurken dizideki Türkçe şarkı sürprizi herkesi şaşırttı. Sanatçı Murat Evgin, Pluribus dizisi için John Lennon'ın Nobody Told Me şarkısını coverladı ve Türkçe olarak seslendirdi. Şarkının yer aldığı sahne kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

TV Editörü
