onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Oyuncu Tuğba Melis Türk, Kadın Oyuncuların Erkek Oyunculardan Küçük Olmasına Yorumunu Dile Getirdi

Oyuncu Tuğba Melis Türk, Kadın Oyuncuların Erkek Oyunculardan Küçük Olmasına Yorumunu Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2025 - 15:23

Yeni sezon dizilerinin duyurulması, başlamasıyla birlikte dikkat çeken bir detay oldu. Diziler için seçilen partnerlerin yaş farkı diziseverlerin eleştirilerinde odak noktaydı. Kadın oyuncuların genç, erkek oyuncuların ise görece orta yaşlarda olmasına gelen eleştiriler bitmek bilmedi. Şimdiyse oyuncu Tuğba Melis Türk, konuya dair yorumunu dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni sezon dizilerde başroller arasında 10-15-20 gibi yaş farkları olması izleyici tarafından kabul görmemişti.

Yeni sezon dizilerde başroller arasında 10-15-20 gibi yaş farkları olması izleyici tarafından kabul görmemişti.

Konuya dair sosyal medya kullanıcılarından da yorum gelmiş, ünlü oyunculardan da yorumlar gelmişti. Kimisi yaş farkının belli olmadığını dile getirirken kimiyse eleştirisini dile getirmişti.

Tuğba Melis Türk de genç erkek oyuncu olmayışına dikkat çekerek konuya değindi.

Tuğba Melis Türk de genç erkek oyuncu olmayışına dikkat çekerek konuya değindi.

'Bir erkek oyuncunun karşısına genç bir kız konulabiliyor ama alttan gelen genç erkek oyuncu yok. Bu yüzden teklifler hala daha yaşı büyük isimlere gidiyor.' sözlerini dile getirdi.

Tuğba Melis Türk’ün yorumuna karşılık olarak, genç erkek oyuncu olduğunu ancak şans verilmediğini, sektörde yer edinemediklerini ifade eden kullanıcılar oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın