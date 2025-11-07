Oyuncu Tuğba Melis Türk, Kadın Oyuncuların Erkek Oyunculardan Küçük Olmasına Yorumunu Dile Getirdi
Yeni sezon dizilerinin duyurulması, başlamasıyla birlikte dikkat çeken bir detay oldu. Diziler için seçilen partnerlerin yaş farkı diziseverlerin eleştirilerinde odak noktaydı. Kadın oyuncuların genç, erkek oyuncuların ise görece orta yaşlarda olmasına gelen eleştiriler bitmek bilmedi. Şimdiyse oyuncu Tuğba Melis Türk, konuya dair yorumunu dile getirdi.
Yeni sezon dizilerde başroller arasında 10-15-20 gibi yaş farkları olması izleyici tarafından kabul görmemişti.
Tuğba Melis Türk de genç erkek oyuncu olmayışına dikkat çekerek konuya değindi.
