Özgü Namal, Kıskanmak Dizisinde Canlandırdığı Seniha Karakteri ile Kurtlar Vadisi'ne Gönderme Yaptı!
NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı dizi reytinglerde bu hafta zirveyi görmeyi başardı. Dizinin son bölümünde Özgü Namal'ın hayat verdiği Seniha karakteriyle Kurtlar Vadisi'ne gönderme yapıldı.
Kıskanmak dizisi ilk bölümünden itibaren izleyicinin ilgisini büyük oranda çekmeyi başardı.
