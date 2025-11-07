onedio
Özgü Namal, Kıskanmak Dizisinde Canlandırdığı Seniha Karakteri ile Kurtlar Vadisi'ne Gönderme Yaptı!

Özgü Namal, Kıskanmak Dizisinde Canlandırdığı Seniha Karakteri ile Kurtlar Vadisi'ne Gönderme Yaptı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.11.2025 - 14:09

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı dizi reytinglerde bu hafta zirveyi görmeyi başardı. Dizinin son bölümünde Özgü Namal'ın hayat verdiği Seniha karakteriyle Kurtlar Vadisi'ne gönderme yapıldı.

Kıskanmak dizisi ilk bölümünden itibaren izleyicinin ilgisini büyük oranda çekmeyi başardı.

Giderek artırdığı ivmesiyle rakiplerine fark atan Kıskanmak, yayınlanan son bölümüyle reyting zirvesine yerleşmeyi başardı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Özgü Namal'ın canlandırdığı Seniha karakteri aracılığıyla Kurtlar Vadisi dizisine bir de gönderme yapıldı. Seniha, Çakır'ın ikonikleşmiş repliğini söyledi.

Buradan izleyebilirsiniz:

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
