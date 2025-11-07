Aile Ortamlarının Vazgeçilmezi! Aşk ve Kahkahayı Buluşturan 15 Yerli Romantik Komedi Dizisi
Türk televizyon dizileri denildiği zaman akla ilk olarak gözyaşı ve entrikanın had safhada olduğu diziler gelse de romantik komedi türünde de çok iyi işler çıkardığımız aşikar. Türk televizyonlarının en iyi romantik komedi dizilerini sizler için derledik!
Adsız Aşıklar (2025-Netflix)
Aşkı Hatırla (2025 – Disney+)
Kimler Geldi Kimler Geçti (2024 – Netflix)
Zeytin Ağacı (2022-Netflix)
Baht Oyunu (2021)
Aşk Mantık İntikam (2021)
Ya Çok Seversen (2023)
Ruhun Duymaz (2023)
Çift Kişilik Oda (2025)
Menajerimi Ara (2020)
Sen Çal Kapımı (2020)
Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… (2024)
Bir Gece Masalı (2024)
Aşk ve Gözyaşı (2025)
Efsane Bir Akşam (2025)
