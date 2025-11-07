Aile Ortamlarının Vazgeçilmezi! Aşk ve Kahkahayı Buluşturan 15 Yerli Romantik Komedi Dizisi

Şehirde yaşayan, duygularını yazıyla anlatmayı seven Defne, geceleri anonim bir podcast yapıyor. Adını söylemiyor, yüzünü göstermiyor, sadece “isimsiz aşklar” anlatıyor: eski sevgililer, yarım kalmış buluşmalar, hiç başlayamayan ilişkiler… Podcast öyle tutuyor ki insanlar DM’den kendi hikayelerini yollamaya başlıyor.

Aynı şehirde, reklam ajansında çalışan ama aşka inanmaz tavırlı Mert ise bu podcast’i tesadüfen dinleyip işin peşine düşüyor.