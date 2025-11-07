onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Aile Ortamlarının Vazgeçilmezi! Aşk ve Kahkahayı Buluşturan 15 Yerli Romantik Komedi Dizisi

Aile Ortamlarının Vazgeçilmezi! Aşk ve Kahkahayı Buluşturan 15 Yerli Romantik Komedi Dizisi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.11.2025 - 13:03

Türk televizyon dizileri denildiği zaman akla ilk olarak gözyaşı ve entrikanın had safhada olduğu diziler gelse de romantik komedi türünde de çok iyi işler çıkardığımız aşikar. Türk televizyonlarının en iyi romantik komedi dizilerini sizler için derledik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adsız Aşıklar (2025-Netflix)

Adsız Aşıklar (2025-Netflix)

Şehirde yaşayan, duygularını yazıyla anlatmayı seven Defne, geceleri anonim bir podcast yapıyor. Adını söylemiyor, yüzünü göstermiyor, sadece “isimsiz aşklar” anlatıyor: eski sevgililer, yarım kalmış buluşmalar, hiç başlayamayan ilişkiler… Podcast öyle tutuyor ki insanlar DM’den kendi hikayelerini yollamaya başlıyor.

Aynı şehirde, reklam ajansında çalışan ama aşka inanmaz tavırlı Mert ise bu podcast’i tesadüfen dinleyip işin peşine düşüyor.

Aşkı Hatırla (2025 – Disney+)

Aşkı Hatırla (2025 – Disney+)

Yıllar önce nişanlıyken ansızın ayrılan Deniz ve Güneş ikisine birden gelen gizemli bir mesaj yüzünden Kapadokya’daki aynı eve gitmek zorunda kalırlar. Aynı yolculukta eski kırgınlıklar, yanlış anlaşılmalar ve yarım kalan duygular tek tek ortaya çıkar; ikili de “biz neden ayrılmıştık?” sorusunun peşinden giderek aşklarını yeniden hatırlamaya başlar.

Kimler Geldi Kimler Geçti (2024 – Netflix)

Kimler Geldi Kimler Geçti (2024 – Netflix)

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde avukat Leyla, büyük bir ayrılık yaşadıktan sonra hem işine hem de aşk hayatına yeniden dönmeye çalışıyor. Ünlü ve zengin bir iş insanı olan Cem Murathan’ın boşanma davasını alınca hem onunla hem de eski nişanlısı Ömer’le yolları kesişiyor. Leyla bir yandan modern flört dünyasındaki yeni ilişkileri denerken, bir yandan da geçmişte kaldığını sandığı duygularla uğraşıyor.

Zeytin Ağacı (2022-Netflix)

Zeytin Ağacı (2022-Netflix)

Ayvalık’ta geçen, üç yakın kadın arkadaşın hem birbirleriyle hem de kendi geçmişleriyle yüzleştiği, çok sakin ve duygulu bir hikaye. Başarılı cerrah Ada, hayatını kontrol altında tutmaya çalışırken ilişkilerinde hep aynı sorunlarla karşılaşıyor; avukat Sevgi beklenmedik bir hastalıkla sarsılınca “ben böyle mi yaşamak istiyorum?” diye soruyor; neşeli ama yorulmuş Leyla da evlilik ve annelik arasında kendi kimliğini arıyor.

Baht Oyunu (2021)

Baht Oyunu (2021)

Ada, “ilk aşkınla evlenirsen mutlu olursun” inancıyla büyüyor ama ilk aşkı onu bırakınca hayatı karmakarışık oluyor. Eski sevgilisini geri kazanmaya çalışırken Bora’yla yolu kesişiyor ve içten içe ona da tutuluyor. Hem aşk üçgeni var hem de komedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşk Mantık İntikam (2021)

Aşk Mantık İntikam (2021)

Kore uyarlaması. Esra ekonomik sebeplerle evlendiği Ozan’dan boşanıyor, yıllar sonra Ozan çok zengin bir şirket sahibi olarak karşısına çıkıyor. Bu sefer de Esra “intikam mı aşk mı?” ikileminde.

Ya Çok Seversen (2023)

Ya Çok Seversen (2023)

Rize’den İstanbul’a babasının yarım kalmış müzik hayalini tamamlamaya gelen Yaz, sevdiği çocuğa yakın olmak isterken kendini müzik sektörünün içinde buluyor.

Ruhun Duymaz (2023)

Ruhun Duymaz (2023)

Aslında romantik‐aksiyon ama yazın romantik komedi yerine de geçti. Gizli görevdeki ajan Onur, suç şebekesinin yakınındaki Ece’yle “sahte sevgili” olmak zorunda kalıyor; ajan ciddiyetiyle Ece’nin neşesi çarpışıyor.

Çift Kişilik Oda (2025)

Çift Kişilik Oda (2025)

Çocukluğundan beri ailesinin yaptığı lüks otelde çalışmak isteyen Nilüfer, o otele iş görüşmesine gidiyor. Aynı gün otelin mirasçısı Kaan da yıllardır süren aile içi iktidar kavgasını bitirmek için otele dönüyor. İkisi de başka bir dertle gelirken otelde yolları kesişiyor.

Menajerimi Ara (2020)

Menajerimi Ara (2020)

Genç ve idealist Dicle, İstanbul’a gelip ünlü oyuncuları yöneten prestijli bir ajansa giriyor. Ajansın patronları ve menajerleri  zaten kendi aralarında rekabet ve kaos içindeyken Dicle hem bu dünyanın kurallarını öğrenmeye hem de gizlediği aile bağını saklamaya çalışıyor. Bir yandan da ajansın oyuncularıyla çalışan, sektörü yakından tanıyan Barış’la arasında tatlı bir yakınlaşma başlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen Çal Kapımı (2020)

Sen Çal Kapımı (2020)

Eda Yıldız bursu kesildiği için mimarlık hayalini ertelemek zorunda kalıyor ve bunun sorumlusu olarak soğuk, disiplinli iş insanı Serkan Bolat’ı görüyor. İkili bir şekilde karşı karşıya gelince Serkan, imajını düzeltmek için Eda’dan “kız arkadaş/nişanlı rolü” yapmasını istiyor. Eda da “burs meselesi çözülecekse” diye kabul ediyor. Başta tamamen çıkar ilişkisi gibi başlayan bu sahte yakınlık zamanla gerçek duygulara, kıskançlıklara dönüşüyor.

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… (2024)

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… (2024)

Çocukluğundan beri annesi Nur’un gölgesinde büyüyen Leyla, yıllar sonra İstanbul’daki güçlü Yıldız/Köroğlu ailesinin kapısından içeri girdiğinde aslında kendi hayatına dair saklanmış bir dosyanın açıldığını fark ediyor. Bu ailenin oğlu Civan’la yarım kalmış bir geçmişi, Nur’la hesaplaşması ve Mali’yle bugüne taşınan ilişkisi birbirine dolanınca dizi tam adına yakışır bir yere gidiyor:

Bir Gece Masalı (2024)

Bir Gece Masalı (2024)

Mahir’in yıllar önce Denizli’de suikastla öldürülen babasının intikamını almak için geri dönmesiyle başlıyor her şey. Mahir “hesap kapatmaya” gelmişken Pamukkale’de Yörük beyi Kürşat Kilimci’nin kızı Canfeza’yla tanışıyor ve planları bir anda masalsı bir aşka dönüşüyor.

Aşk ve Gözyaşı (2025)

Aşk ve Gözyaşı (2025)

İstanbul’un çok güçlü ailelerinden birinin kızı Meyra ile başarılı avukat Selim boşanmak üzeredir. İkisi de evliliğin bittiğini düşünürken Meyra’nın ağır ve geri dönüşü olmayan bir hastalığı olduğu ortaya çıkar. Bunu öğrenen Selim, boşanmaktan vazgeçer ve Meyra’yı yeniden kazanmaya çalışır.

Efsane Bir Akşam (2025)

Efsane Bir Akşam (2025)

Elif, küçük prodüksiyon işlerinde çalışmış, yaratıcı ama çevresi olmayan bir genç kadın. Bir gün son anda iptal olan bir hostesin yerine “gel bir akşamlık yardım et” diye çağrılıyor ve kendini İstanbul’un en büyük etkinlik ajansı Efsane Events’in içinde buluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
12
8
5
4
3
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın