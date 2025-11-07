onedio
Güzel Oyuncu Kuruluş Orhan Dizisine Dahil Oldu: Orhan Bey’in Kız Kardeşi Geliyor!

Elif Sude Yenidoğan
07.11.2025 - 12:50

Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla tamamen değişen Kuruluş Orhan dizisi, yeni sezonuyla ATV’de yayınlanmaya devam ediyor. Şimdiyse diziye Orhan Bey’in kız kardeşi rolüyle yeni bir oyuncu katıldı. Gelin detaylara geçelim!

Burak Özçivit’in ayrılmasıyla yeni başrolün Mert Yazıcıoğlu olacağı açıklanmıştı.

Mert Yazıcıoğlu’nun anlaşmaya vardığı duyurulunca hayranlar coşmuştu. Genç oyuncunun sosyal medyada geniş bir kitlesi var. Kuruluş Osman dönemini izlemeyenler bile Kuruluş Orhan’ı izleyeceğini dile getirmişti.

Şimdiyse Cemre Gümeli kadroya dahil oldu.

Güzel oyuncu proje seçimlerinde titiz davrandığı için kendisini sık sık izleyemiyoruz. Kuruluş Orhan’da Orhan Bey’in kız kardeşi Fatma Hatun’a hayat verecek ve ekranlara geri dönecek!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
