Survivor'daki Yasak Aşk İddialarının Ardından Boşanmışlardı: Efecan Dianzenza, Eski Eşi Duygu İçin Şarkı Yaptı
Efecan Dianzenza'nın adı Survivor'da bir yarışmacıyla yasak aşk iddialarına karışınca yarışmanın ardından eşi Duygu Çavdar, tek celsede evliliklerini bitirecek bir boşanma davası açmıştı. Aradan aylar geçti, geçtiğimiz haftalarda Efecan pişmanlığını dile getiren paylaşımlar yaptı. Eski eşine kendisini affettirmek için elinden geleni yapacağını söyleyen Efecan, bu kez eski eşine yazdığı şarkıyla karşımıza çıktı.
Efecan Dianzenza, Survivor'da yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmiş, iddiaların ardından evliliği son bulmuştu.
Efecan Dianzenza, eski eşi Duygu için bir şarkı yaparak "Çıktı gözbebeğim" ifadesiyle paylaştı.
Efecan Dianzenza (Dianz) - Duygu Şarkısını Dinlemek isterseniz:
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
