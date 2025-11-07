Survivor'daki Yasak Aşk İddialarının Ardından Boşanmışlardı: Efecan Dianzenza, Eski Eşi Duygu İçin Şarkı Yaptı

Efecan Dianzenza - Duygu Şarkı Sözleri

Beni bi’ kenara koydun ya

Dünya başıma yıkıldı sanki

Kalbim kırık, ruhum yorgun

Artık hiçbir şey aynı değil

Duygu… duygu…

İçimde fırtına kopuyor

Duygu… duygu…

Sensiz her yer karanlık

Gözlerin aklımda, sesin kulağımda

Hala kokun burnumda

Unutmak istedim, silemedim

Bu aşk beni mahvetti

Duygu… duygu…

Kalbim seninle atıyor

Duygu… duygu…

Sensiz ben yok oluyorum

(Duygu… duygu…)

(Duygu… duygu…)

Artık ne gece ne gündüz

Sadece sen varsın içimde

Döneceksin biliyorum bir gün

O gün her şey güzel olacak…

Duygu… duygu…