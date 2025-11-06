RTÜK Milyon Aboneli TAFF Pictures YouTube Kanalına Yayını Durdurması İçin 72 Saat Süre Verdi
RTÜK, TAFF Pictures’ın YouTube kanalına 72 saat içinde lisans alması ya da yayınlarını durdurması için resmi süre verdi. Kanalın 1,3 milyon abonesi bulunuyor. Süre biter, adım atılmazsa erişim engeli gündeme gelecek. Gelin detaylara geçelim!
RTÜK’ten TAFF Pictures YouTube kanalına lisans uyarısı yapıldı.
Peki ya TAFF Pictures’ın YouTube kanalında hangi filmler var?
