RTÜK Milyon Aboneli TAFF Pictures YouTube Kanalına Yayını Durdurması İçin 72 Saat Süre Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.11.2025 - 22:32

RTÜK, TAFF Pictures’ın YouTube kanalına 72 saat içinde lisans alması ya da yayınlarını durdurması için resmi süre verdi. Kanalın 1,3 milyon abonesi bulunuyor. Süre biter, adım atılmazsa erişim engeli gündeme gelecek. Gelin detaylara geçelim!

TAFF Pictures’ın yayın lisansı almadan yayın yaptığı tespit edildi. YouTube kanalının 72 saat içinde lisans alması ya da yayınlarını durdurması gerekiyor. Duyuru 6 Kasım 2025’te yayımlandı. Kararın dayanağı, kurulun 3 Ekim 2025 tarihli 2025/39 sayılı toplantısı olarak paylaşıldı.

Peki ya TAFF Pictures’ın YouTube kanalında hangi filmler var?

TAFF Pictures YouTube kanalında birçok Türk filmi yayınlanmış durumda. İşte o filmlerden birkaçı 👇

  • Stajyer Mafya

  • Dönüşüm

  • Ölümlü Dünya

  • Dabbe 4

  • Cinayet Süsü

  • Paramparça

  • İkimizin Yerine

  • Tamam Mıyız?

  • Cinnet

  • Bölük

  • Aşk Sana Benzer

  • Aşk Tutulması

  • Dünya Hali

  • Gece

  • Kötü Çocuk

  • Kardeşim Benim 2

  • Kardeşim Benim

  • Nadide Hayat

  • Aşk Uykusu

  • Deliormanlı

  • Kuzenler Firarda 2

  • Bizim Hoca: Bezdum Da

  • Ana Kuzusu

  • Ay Lav Yu Tuu

  • Korku Seansı 2

  • Koruyucu

  • Çakallarla Dans 5

  • Siyah Beyaz

  • Damat Takımı

  • Sümela’nın Şifresi Temel

  • Kadın İşi Banka Soygunu

  • Her Şey Çok Güzel Olacak

  • Biz Size Döneriz

  • Yok Artık

  • Görevimiz Tatil

  • Sonsuz Aşk

  • Unutursam Fısılda

  • Dönerse Senindir

  • Benim Adım Feridun

  • Oflı Hoca’nın Şifresi 2

  • Oflu Hoca Trakya’da

  • Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet

