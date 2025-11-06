5 Kasım Reyting Birincisinden Kızılcık Şerbeti Fatih’in Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

X'teki bir reyting uzmanı, Kuruluş Orhan için 'Kuruluş Orhan maça değmedi hiç. Reklamsız şekilde aktığı için 23:00'da bitecek şekilde başladı yayına. Düşme nedeninin türlü açıklamaları var ama maç bunlardan biri değil ona bağlamamak lazım.' yazdı.

Peki, sizce Kuruluş Orhan'ın reytingleri neden düşmüş olabilir?