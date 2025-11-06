onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
5 Kasım Reyting Birincisinden Kızılcık Şerbeti Fatih’in Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

5 Kasım Reyting Birincisinden Kızılcık Şerbeti Fatih’in Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.11.2025 - 19:40

Televizyon ve dizi dünyasında yine dopdolu bir günü geride bıraktık. Gün boyunca sizlere en sıcak gelişmeleri aktardık, fakat kaçıranlar için günün öne çıkanlarını kısa bir özetle derledik. 6 Kasım Perşembe günü ekranlarda yaşanan sürprizler ve dikkat çeken anlar burada!

Haydi, gelin günün en çok konuşulan başlıklarına birlikte göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doc, NOW TV'de ocak ayında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Diziye, bir oyuncu dahil oldu.

Doc, NOW TV'de ocak ayında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Diziye, bir oyuncu dahil oldu.

Şükran Ovalı ve Yiğit Özşener'le görüşmeler sürerken, Doc dizisine Merve Bulut dahil oldu. Bulut, dizide Yiğit Özşener'in canlandırması beklenen Poyraz karakterinin eşi Nesrin'e hayat verecek.

Detaylar için 👇

Klinik psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor.

Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik üzerine gelen tüm sorulara özenle yanıt veren Esra Ezmeci, bu defa kocasının rüyalandığını iddia eden bir kadının imdadına yetişti. Eşinin rüyasında başka kadınlar görüp bu kadınların isimlerini sayıkladığından yakınan takipçisine Esra Ezmeci, videolu bir yanıt verdi.

Detaylar için 👇

Televizyon ekranlarında yayınlanan ve her gün merakla izlediğimiz diziler, oyuncuları ve konularının yanı sıra nerede çekildikleri ile de konuşuluyor.

Televizyon ekranlarında yayınlanan ve her gün merakla izlediğimiz diziler, oyuncuları ve konularının yanı sıra nerede çekildikleri ile de konuşuluyor.

Eşref Rüya, Kızılcık Şerbetigibi İstanbul dizilerinin dışında Uzak Şehir, Bereketli Topraklar, Taşacak Bu Deniz gibi yapımlar şehir dışında çekiliyor.

Detaylar için 👇

atv'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Kuruluş Orhan, Mert Yazıcıoğlu'nun başrolüyle ekranlara geri döndü.

atv'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Kuruluş Orhan, Mert Yazıcıoğlu'nun başrolüyle ekranlara geri döndü.

X'teki bir reyting uzmanı, Kuruluş Orhan için 'Kuruluş Orhan maça değmedi hiç. Reklamsız şekilde aktığı için 23:00'da bitecek şekilde başladı yayına. Düşme nedeninin türlü açıklamaları var ama maç bunlardan biri değil ona bağlamamak lazım.' yazdı.

Peki, sizce Kuruluş Orhan'ın reytingleri neden düşmüş olabilir?

Detaylar için 👇

Sıla Türkoğlu'nun kadroya veda etmesiyle Kızılcık Şerbeti'nin yeni kadın başrolü Seray Kaya oldu.

Sıla Türkoğlu'nun kadroya veda etmesiyle Kızılcık Şerbeti'nin yeni kadın başrolü Seray Kaya oldu.

Altuntaş, o dönem Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan Seray Kaya'nın Şerbo'nun Fatih'i Doğukan Güngör'le baş başa yemek yerken görüntülendiğini yazmış. Altuntaş, tarafların aşk yaşamadıklarını açıkladığının altını çizse de 2 yıl sonra aynı dizide partner olarak buluşacak olmaları bu iddiaları tekrardan gündeme getirdi.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezona büyük umutlarla başlayan Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümünde final yapıyor.

Sezona büyük umutlarla başlayan Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümünde final yapıyor.

Sosyal medyada çok konuşulan Aşk ve Gözyaşı'nın bir bölümünde stok görsel kullanılması bir TikTok kullanıcısının gözünden kaçmadı. Veda edecek dizinin o görüntüleri paylaşıldı.

Detaylar için 👇

Survivor 2025'le tanıdığımız Almeda Baylan, geçtiğimiz sezon yarışmadan diskalifiye edilmişti.

Survivor 2025'le tanıdığımız Almeda Baylan, geçtiğimiz sezon yarışmadan diskalifiye edilmişti.

Çalışanları dövdüğüne dair iddiaların ardından yarışmadan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yarışma sonrası popülerliğini sürdürdü. Yarışmacının bu sezon Survivor'da yer alıp almayacağı merak konusuydu. Almeda Baylan Survivor 2026'da olup olmayacağına dair kararını Instagram hikayesinden açıkladı. Almeda, bu yıl Survivor'da olmadığını açıkladı.

Detaylar için 👇

5 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarında hiçbir dizi zirvede yer alamadı.

5 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarında hiçbir dizi zirvede yer alamadı.

Galatasaray-Ajax maçı 5 Kasım Çarşamba günü reytinglerde birinci olurken Eşref Rüya, en çok izlenen dizi oldu.

Detaylar için 👇

Kadrosuyla ilgili çalışmaların neredeyse tamamlandığı A.B.İ dizisine Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç bir oyuncu dahil oldu.

Kadrosuyla ilgili çalışmaların neredeyse tamamlandığı A.B.İ dizisine Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç bir oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, merakla beklenen dizinin kadrosunda yeni bir gelişme yaşandı. Genç oyuncu Ali Önsöz, dizide Fikret karakterine hayat verecek ve Doğan'ın (Kenan İmirzalıoğlu) sağ kolu ve şoförü olacak.

Detaylar için 👇

Taşacak Bu Deniz, reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'ni tahtından etmeyi başardı.

Taşacak Bu Deniz, reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'ni tahtından etmeyi başardı.

Dizi yorumcusu Murat Soner, Taşacak Bu Deniz'in reyting zirvesine yerleşmesinin ardından analiz ve eleştiri videosu yayınladı. Diziye eleştirilerde bulunan Murat Soner, özellikle Ava Yaman hakkında olumsuz yorumlarda bulununca izleyiciyi karşısında buldu. Murat Soner'e yorum yağdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın