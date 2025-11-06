5 Kasım Reyting Birincisinden Kızılcık Şerbeti Fatih’in Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yine dopdolu bir günü geride bıraktık. Gün boyunca sizlere en sıcak gelişmeleri aktardık, fakat kaçıranlar için günün öne çıkanlarını kısa bir özetle derledik. 6 Kasım Perşembe günü ekranlarda yaşanan sürprizler ve dikkat çeken anlar burada!
Haydi, gelin günün en çok konuşulan başlıklarına birlikte göz atalım!
Doc, NOW TV'de ocak ayında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Diziye, bir oyuncu dahil oldu.
Klinik psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor.
Televizyon ekranlarında yayınlanan ve her gün merakla izlediğimiz diziler, oyuncuları ve konularının yanı sıra nerede çekildikleri ile de konuşuluyor.
atv'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Kuruluş Orhan, Mert Yazıcıoğlu'nun başrolüyle ekranlara geri döndü.
Sıla Türkoğlu'nun kadroya veda etmesiyle Kızılcık Şerbeti'nin yeni kadın başrolü Seray Kaya oldu.
Sezona büyük umutlarla başlayan Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümünde final yapıyor.
Survivor 2025'le tanıdığımız Almeda Baylan, geçtiğimiz sezon yarışmadan diskalifiye edilmişti.
5 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarında hiçbir dizi zirvede yer alamadı.
Kadrosuyla ilgili çalışmaların neredeyse tamamlandığı A.B.İ dizisine Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç bir oyuncu dahil oldu.
Taşacak Bu Deniz, reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'ni tahtından etmeyi başardı.
