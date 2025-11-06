Uzak Şehir, Halef, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Ben Leman... Sezonun En Sevilen Dizileri Nerede Çekiliyor?
Televizyon ekranlarında yayınlanan ve her gün merakla izlediğimiz diziler, oyuncuları ve konularının yanı sıra nerede çekildikleri ile de konuşuluyor. Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti gibi İstanbul dizilerinin dışında Uzak Şehir, Bereketli Topraklar, Taşacak Bu Deniz gibi yapımlar şehir dışında çekiliyor.
Sezonun sevilen dizileri nerede çekiliyor? Gelin birlikte öğrenelim!
Eşref Rüya - İstanbul
Uzak Şehir - Mardin
Taşacak Bu Deniz - Trabzon
Kızılcık Şerbeti - İstanbul
Halef: Köklerin Çağrısı - Şanlıurfa
Veliaht - İstanbul
Gönül Dağı - Eskişehir
Kuruluş Orhan - Eskişehir
Cennetin Çocukları - Eskişehir
Ben Leman - İzmir
Gözleri Karadeniz - Rize
