Uzak Şehir, Halef, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Ben Leman... Sezonun En Sevilen Dizileri Nerede Çekiliyor?

Uzak Şehir, Halef, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Ben Leman... Sezonun En Sevilen Dizileri Nerede Çekiliyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy
06.11.2025 - 16:27

Televizyon ekranlarında yayınlanan ve her gün merakla izlediğimiz diziler, oyuncuları ve konularının yanı sıra nerede çekildikleri ile de konuşuluyor. Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti gibi İstanbul dizilerinin dışında Uzak Şehir, Bereketli Topraklar, Taşacak Bu Deniz gibi yapımlar şehir dışında çekiliyor.

Sezonun sevilen dizileri nerede çekiliyor? Gelin birlikte öğrenelim!

Eşref Rüya - İstanbul

Eşref Rüya - İstanbul

Eşref Rüya Nerede Çekiliyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, özellikle ikinci sezonunda büyük bir yükselişe geçmeyi başardı. Reyting zirvesine yerleşen Eşref Rüya'nın çekimleri ise İstanbul'da yapılıyor.

Uzak Şehir - Mardin

Uzak Şehir - Mardin

Uzak Şehir Nerede Çekiliyor?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, artık herkesin bildiği üzere Mardin'de çekiliyor. Dizi, Mardin'e turist akını olmasına sebep olmuş durumda.

Taşacak Bu Deniz - Trabzon

Taşacak Bu Deniz - Trabzon

Taşacak Bu Deniz Nereden Çekiliyor?

Beklenmediği kadar büyük başarı yakalayan ve Kızılcık Şerbeti'ni reytinglerde tahtından eden Taşacak Bu Deniz, Trabzon'da çekiliyor.

Kızılcık Şerbeti - İstanbul

Kızılcık Şerbeti - İstanbul

Kızılcık Şerbeti Nerede Çekiliyor?

Dördüncü sezonunda ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, sezon başından bu yana reyting düşüşü yaşıyor. Kızılcık Şerbeti, İstanbul'da çekiliyor.

Halef: Köklerin Çağrısı - Şanlıurfa

Halef: Köklerin Çağrısı - Şanlıurfa

Halef Köklerin Çağrısı Nerede Çekiliyor?

Biran Damla Yılmaz, İlhan Şen ve Aybüke Pusat'ın başrollerini paylaştığı Halef'in çekimleri İstanbul'da başladı. Ancak dizinin çekimleri Şanlıurfa'da sürüyor.

Veliaht - İstanbul

Veliaht - İstanbul

Veliaht Nerede Çekiliyor?

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht şehir dışında çekildiği düşünülen dizilerden. Ancak dizi, İstanbul'da çekiliyor.

Gönül Dağı - Eskişehir

Gönül Dağı - Eskişehir

Gönül Dağı Nerede Çekiliyor?

Gönül Dağı, İstanbul'da çekiliyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ancak dizi Eskişehir'de çekiliyor.

Kuruluş Orhan - Eskişehir

Kuruluş Orhan - Eskişehir

Kuruluş Orhan Nerede Çekiliyor?

Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman'ın devamı niteliğindeki dizi Eskişehir'de çekiliyor. Mert Yazıcıoğlu ve ekibi Eskişehir'de yani...

Cennetin Çocukları - Eskişehir

Cennetin Çocukları - Eskişehir

Cennetin Çocukları Nerede Çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Uzak Şehir'e rakip olan Cennetin Çocukları'nın çekimleri de Eskişehir'de yapılıyor. Dizinin İstanbul'da çekildiği düşünülüyordu.

Ben Leman - İzmir

Ben Leman - İzmir

Ben Leman Nerede Çekiliyor?

Burçin Terzioğlu ve Özgür Çevik'i başrollerde buluşturan Ben Leman dizisi, cumartesi günlerinin zirvesinde yer almaya başladı. Dizi, İzmir'de çekiliyor.

Gözleri Karadeniz - Rize

Gözleri Karadeniz - Rize

Gözleri Karadeniz Nerede Çekiliyor?

Sezonun bir diğer Karadeniz dizisi olan Gözleri Karadeniz, dönüşümlü olmakla birlikte Rize'de çekiliyor.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
