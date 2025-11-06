onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hande Erçel'li Aşk ve Gözyaşı Dizisindeki Büyük Çekim Hatasını TikTok Kullanıcısı Fark Etti!

Hande Erçel'li Aşk ve Gözyaşı Dizisindeki Büyük Çekim Hatasını TikTok Kullanıcısı Fark Etti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.11.2025 - 13:07

Atv ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümüyle final yapıyor. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizi her ne kadar istenen reyting başarısını sağlayamasa da sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri oldu. 

Final kararı alan dizi, TikTok'ta da pek çok video ve edite malzeme oluyor. Bir TikTok kullanıcısı, Aşk ve Gözyaşı dizisindeki çekim hatasını fark etti.

Kaynak: @simaanc

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezona büyük umutlarla başlayan Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümünde final yapıyor.

Sezona büyük umutlarla başlayan Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümünde final yapıyor.

Hande Erçel ve Barış Arduç'u üçüncü kez buluşturan proje Taşacak Bu Deniz ve Aşk ve Gözyaşı karşısında yeterince reyting alamadı ve değişen senarist de çözüm olmadı. Dizinin 7. bölümde final yapmasına karar verildi.

Sosyal medyada çok konuşulan Aşk ve Gözyaşı'nın bir bölümünde stok görsel kullanılması bir TikTok kullanıcısının gözünden kaçmadı. Veda edecek dizinin o görüntüleri paylaşıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın