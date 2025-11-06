Hande Erçel'li Aşk ve Gözyaşı Dizisindeki Büyük Çekim Hatasını TikTok Kullanıcısı Fark Etti!
Atv ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümüyle final yapıyor. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizi her ne kadar istenen reyting başarısını sağlayamasa da sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri oldu.
Final kararı alan dizi, TikTok'ta da pek çok video ve edite malzeme oluyor. Bir TikTok kullanıcısı, Aşk ve Gözyaşı dizisindeki çekim hatasını fark etti.
Kaynak: @simaanc
Sezona büyük umutlarla başlayan Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümünde final yapıyor.
Sosyal medyada çok konuşulan Aşk ve Gözyaşı'nın bir bölümünde stok görsel kullanılması bir TikTok kullanıcısının gözünden kaçmadı. Veda edecek dizinin o görüntüleri paylaşıldı.
