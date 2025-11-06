onedio
Almeda Baylan Survivor 2026'da Var mı? Kararını Açıkladı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy
06.11.2025 - 12:43

Survivor ile tanıdığımız Almeda Baylan'ın Survivor 2026 All Star&Ünlüler'de olup olmayacağı merak konusuydu. Geçtiğimiz sezon Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda, 2026 yarışmasına katılıp katılmayacağına dair merak edilen soruyu yanıtladı.

Almeda Baylan Survivor 2026'da olacak mı? İşte detaylar...

Survivor 2025'le tanıdığımız Almeda Baylan, geçtiğimiz sezon yarışmadan diskalifiye edilmişti.

Çalışanları dövdüğüne dair iddiaların ardından yarışmadan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yarışma sonrası popülerliğini sürdürdü. Yarışmacının bu sezon Survivor'da yer alıp almayacağı merak konusuydu.

Almeda Baylan, Survivor 2026'ya katılacak mı?

Almeda Baylan Survivor 2026'da olup olmayacağına dair kararını Instagram hikayesinden açıkladı. Almeda, bu yıl Survivor'da olmadığını açıkladı.

Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
