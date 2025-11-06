onedio
Galatasaray Maçı, Eşref Rüya'yı Etkiledi: 5 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Esra Demirci
06.11.2025 - 11:49

5 Kasım Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan ve Bereketli Topraklar dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlandığı 5 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarında hiçbir dizi zirvede yer alamadı. Reytinglerde diziler 1. olamazken ilk sırada Galatasaray-Ajax maçı yer aldı. Peki, dizilerin reyting sonuçları ne oldu? Galatasay-Ajax maçı ne kadar izlendi?

İşte, 5 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları...

5 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı.

Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan ve Bereketli Topraklar'ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği 5 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçları açıklandı. Bereketli Topraklar, yeni bölüm yayınlamama kararı alsa da Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Eşref Rüya, tam saatinde yeni bölümleriyle yayınlandı. En çok hangi dizi izlendi diye merak edilirken 5 Kasım Çarşamba reytinglerine Galatasaray-Ajax maçı damga vurdu. 

Galatasaray-Ajax maçı 5 Kasım Çarşamba günü reytinglerde birinci olurken Eşref Rüya, en çok izlenen dizi oldu.

5 Kasım Çarşamba TOTAL (Tüm Kişiler) Reyting Sonuçları

5 Kasım Çarşamba AB Grubu Reyting Sonuçları

5 Kasım Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları

Esra Demirci
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
