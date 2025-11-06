Galatasaray Maçı, Eşref Rüya'yı Etkiledi: 5 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan ve Bereketli Topraklar'ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği 5 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçları açıklandı. Bereketli Topraklar, yeni bölüm yayınlamama kararı alsa da Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Eşref Rüya, tam saatinde yeni bölümleriyle yayınlandı. En çok hangi dizi izlendi diye merak edilirken 5 Kasım Çarşamba reytinglerine Galatasaray-Ajax maçı damga vurdu.

Galatasaray-Ajax maçı 5 Kasım Çarşamba günü reytinglerde birinci olurken Eşref Rüya, en çok izlenen dizi oldu.