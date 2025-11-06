Galatasaray Maçı, Eşref Rüya'yı Etkiledi: 5 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
5 Kasım Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan ve Bereketli Topraklar dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlandığı 5 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarında hiçbir dizi zirvede yer alamadı. Reytinglerde diziler 1. olamazken ilk sırada Galatasaray-Ajax maçı yer aldı. Peki, dizilerin reyting sonuçları ne oldu? Galatasay-Ajax maçı ne kadar izlendi?
İşte, 5 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5 Kasım Çarşamba TOTAL (Tüm Kişiler) Reyting Sonuçları
5 Kasım Çarşamba AB Grubu Reyting Sonuçları
5 Kasım Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın