Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya, Dizinin Reyting Başarısı Hakkında Konuştu

06.11.2025 - 08:57

06.11.2025 - 08:57

Kanal D ekranlarında yayınlanan aşiret dizisi Uzak Şehir, aldığı reytinglerle son yılların rekorunu elinde tutuyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bölümüyle reytinglerde 16 bandında bir izlenme oranı elde eden Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya, dizinin reyting başarısı hakkında konuştu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Buradan izleyebilirsiniz:

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, her pazartesi reyting rekoru kırmaya devam ediyor.

Muazzam bir izlenme elde eden Uzak Şehir'in her yeni bölümü yoğun talep görüyor. Dizide Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya, katıldığı bir açılışta Uzak Şehir hakkındaki sorulara yanıt verdi. 

Ferit Kaya, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin reyting başarısı hakkında 'Çok iyi gidiyoruz hâlâ, reytingimiz 16 seviyelerinde... Bu çok zor bir şey...' dedi.

