İddialı Proje Yolda: Taşacak Bu Deniz Yapımcısından Yeni Dizi Geliyor!

yerli dizi
05.11.2025 - 15:59

“Sahipsizler”, “Kral Kaybederse” ve “Çarpıntı”nın ardından seyirciyi etkisi altına alan OGM Pictures, reyting rekorları kıran “Taşacak Bu Deniz”in başarısının hemen ardından yeni projesini duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

OGM Pictures yeni projesiyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

“Sahipsizler”, “Kral Kaybederse” ve “Çarpıntı' ve 'Taşacak Bu Deniz' dizileriyle fırtına gibi esen OGM Pictures, yarın sete çıkacak olan “A.B.İ.” dizisinden sonra ana akıma iddialı bir yapım daha kazandırmaya hazırlanıyor. Önceden “Fikriye” adıyla geliştirilen projenin yeni adı “Karakuyu” olarak belirlendi.

OGM Pictures'ın iddialı projesi Karakuyu!

“Karakuyu”, haksızlığa uğramış bir kadının yeniden doğuş hikayesini güçlü bir anlatımla ekrana taşıyacak. Senaryosunu unutulmaz yapımlara imza atan Deniz Akçay kaleme alırken, yönetmen koltuğunda dizi tarihine damga vuran projeleriyle tanınan Murat Saraçoğlu oturacak. Kanal ve oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı ancak proje için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.

