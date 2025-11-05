İddialı Proje Yolda: Taşacak Bu Deniz Yapımcısından Yeni Dizi Geliyor!
“Sahipsizler”, “Kral Kaybederse” ve “Çarpıntı”nın ardından seyirciyi etkisi altına alan OGM Pictures, reyting rekorları kıran “Taşacak Bu Deniz”in başarısının hemen ardından yeni projesini duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OGM Pictures yeni projesiyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OGM Pictures'ın iddialı projesi Karakuyu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın