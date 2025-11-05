Nilsu Berfin Aktaş, Halit Ergenç'le Beraber Rol Alma İsteğine Yaş Farkı Göndermesi Yaptı
Berfu Yenenler'in YouTube'daki Talk Show Perileri adlı programına konuk olan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, beraber rol almak istediği isim olarak Halit Ergenç'in adını verdi. Aktaş, son dönemde gündemden düşmeyen partnerliklere de bu açıklamasıyla gönderme yaptı.
KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri/ YouTube
Buradan izleyebilirsiniz:
Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde izlediğimiz Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu.
