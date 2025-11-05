onedio
Nilsu Berfin Aktaş, Halit Ergenç'le Beraber Rol Alma İsteğine Yaş Farkı Göndermesi Yaptı

yerli dizi Berfu Yenenler
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.11.2025 - 13:51

Berfu Yenenler'in YouTube'daki Talk Show Perileri adlı programına konuk olan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, beraber rol almak istediği isim olarak Halit Ergenç'in adını verdi. Aktaş, son dönemde gündemden düşmeyen partnerliklere de bu açıklamasıyla gönderme yaptı.

KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri/ YouTube

Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde izlediğimiz Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu.

Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'nde konuşan genç oyuncu Aktaş, beraber rol almak istediği oyuncunun Halit Ergenç olduğunu açıkladı. Nilsu Berfin Aktaş, Halit Ergenç'in ismini verdikten sonra son dönemde gündemden düşmeyen partnerler arasındaki yaş farkına dem vurarak 'Halit Ergenç ile oynamak isterim. Babam olabilir, abim olabilir, suç partneri olabiliriz beraber. Yaş farkından dolayı diyorum...' dedi.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
