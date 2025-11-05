Sihirli Annem'in Dudu'su Nevra Serezli'den Yıllar Sonra Defne Joy Foster İtirafı
Türk televizyonlarına damga vuran Sihirli Annem dizisinin Dudu'su Nevra Serezli, Tatlı Sohbetler'e konuk oldu. Serezli burada aynı dizide rol aldığı ve 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster hakkında konuştu.
KAYNAK: Tatlı Sohbetler
Efsane dizi Sihirli Annem'de Dudu'yu canlandıran usta oyuncu Nevra Serezli, verdiği röportajda Defne Joy Foster'ı andı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
