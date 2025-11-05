onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sihirli Annem'in Dudu'su Nevra Serezli'den Yıllar Sonra Defne Joy Foster İtirafı

Sihirli Annem'in Dudu'su Nevra Serezli'den Yıllar Sonra Defne Joy Foster İtirafı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.11.2025 - 09:14

Türk televizyonlarına damga vuran Sihirli Annem dizisinin Dudu'su Nevra Serezli, Tatlı Sohbetler'e konuk oldu. Serezli burada aynı dizide rol aldığı ve 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster hakkında konuştu.

KAYNAK: Tatlı Sohbetler

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Efsane dizi Sihirli Annem'de Dudu'yu canlandıran usta oyuncu Nevra Serezli, verdiği röportajda Defne Joy Foster'ı andı.

Efsane dizi Sihirli Annem'de Dudu'yu canlandıran usta oyuncu Nevra Serezli, verdiği röportajda Defne Joy Foster'ı andı.

Tatlı Sohbetler'e konuk olan Nevra Serezli, Defne Joy Foster'la Sihirli Annem dizisinde beraber çalışmıştı Dizi setinde Foster'ın kendisinden korktuğunu anlatan Serezli, oyuncuya iş disiplinini kendisinin öğrettiğini açıkladı.

Nevra Serezli, Defne Joy Foster'ın ölümünün tüm dizi setini çok sarstığını ve settekilerin uzun süre kendilerine gelemediğini de ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın