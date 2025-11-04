Şerbo'dan Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun Yeni Dizisindeki Hali Görenleri Büyüledi
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Ünal'a hayat veren Sibel Taşçıoğlu, aniden dizi kadrosundan çıkarılmıştı. Diziden ayrılığıyla herkesi şoke eden Sibel Taşçıoğlu şimdilerde Star TV'de yayınlanan Çarpıntı dizisinde rol alıyor. Çarpıntı'daki karakteriyle gözümüzü gönlümüzü açan Taşçıoğlu'nun güzelliği sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun sevenleri ise güzelliğiyle alakalı Şerbo'ya gönderme yapmayı ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, diziden aniden ayrılmasıyla gündemden düşmemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sibel Taşçıoğlu'nun yeni dizisindeki hali görenleri büyülerken fanlardan yaratıcı yorumlar gecikmedi.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Tesettür insanı büyük gösteriyor genç kız gibi olmuş Vallaha