Şerbo'dan Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun Yeni Dizisindeki Hali Görenleri Büyüledi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci - TV Editörü
04.11.2025 - 15:20

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Ünal'a hayat veren Sibel Taşçıoğlu, aniden dizi kadrosundan çıkarılmıştı. Diziden ayrılığıyla herkesi şoke eden Sibel Taşçıoğlu şimdilerde Star TV'de yayınlanan Çarpıntı dizisinde rol alıyor. Çarpıntı'daki karakteriyle gözümüzü gönlümüzü açan Taşçıoğlu'nun güzelliği sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun sevenleri ise güzelliğiyle alakalı Şerbo'ya gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, diziden aniden ayrılmasıyla gündemden düşmemişti.

Habersiz bir şekilde karakteri için ölüm senaryosu yazılan Taşçıoğlu'nun gidişinin ardından Kızılcık Şerbeti yokuş aşağı gitmeye başlamış ve reytinglerdeki zirvesini yitirmişti.

Sibel Taşçıoğlu ise pazar akşamları Star TV'de yayınlanan Çarpıntı dizisinde Reyhan karakterine hayat vererek enfes oyunculuğunu konuşturmaya devam ediyor.

Sibel Taşçıoğlu'nun yeni dizisindeki hali görenleri büyülerken fanlardan yaratıcı yorumlar gecikmedi.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasıyla sık sık gündem olan Taşçıoğlu'nun güzelliğini görenler yine Şerbo'yu goygoy malzemesi yaparak oldukça yaratıcı alıntılar yaptı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

👇
👇
👇
