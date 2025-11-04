onedio
Nişanlısı Düğünden Önce Çıplak Fotoğrafını İsteyince Esra Ezmeci'ye Dert Yandı

Esra Demirci
04.11.2025 - 15:53

Klinik psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen son derece fantastik sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Ezmeci bu defa düğünden önce çıplak fotoğrafını isteyen nişanlısının isteği karşısında ne yapacağını bilemeyince çareyi Ezmeci'ye sormakta buldu.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyor.

Ezmeci bu defa nişanlısının nude fotoğraf isteğiyle karşılaşan bir takipçisinin sorusuna yanıt verdi. 'Nişanlım düğünden önce çıplak resim istiyor. İlk önce görmem lazım diyor, ne demeliyim?' yazan takipçisine Esra Ezmeci, 'Manavdan elma almıyoruz. Her tarafını görmeye gerek yok' dedi.

