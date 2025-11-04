Nişanlısı Düğünden Önce Çıplak Fotoğrafını İsteyince Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
Klinik psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen son derece fantastik sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Ezmeci bu defa düğünden önce çıplak fotoğrafını isteyen nişanlısının isteği karşısında ne yapacağını bilemeyince çareyi Ezmeci'ye sormakta buldu.
