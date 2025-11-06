onedio
Eşref Rüya İzleyicisi Psikolog, Nisan'ın Psikolojik Rahatsızlığını Açıkladı

Eşref Rüya İzleyicisi Psikolog, Nisan'ın Psikolojik Rahatsızlığını Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.11.2025 - 09:48

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakteri aslında Eşref'in çocukluk aşkı Rüya. Fakat bundan ikisinin de haberi yok. Seyirci bu gerçeğin ne zaman ortaya çıkacağını merak ederken Rüya'nın zorlu çocukluğu ve pek çok detayı hatırlamamasına bir psikologtan yorum gelmiş.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, her yeni bölümüyle enfes reytingler almaya devam ediyor.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ikilisini izlediğimiz dizide sürükleyici pek çok konu var ama en dikkat çekeni Nisan'ın aslında Eşref'in çocukluk aşkı Rüya olması. İkilinin bu gerçeği ne zaman öğreneceği seyirciyi meraklandırırken bir diğer detay da şu an Nisan kimliğiyle yaşayan Rüya'nın çocukluğuna dair hatırlamadığı detaylar.

Zorlu bir çocukluk geçiren Nisan'ın Rüya olduğu dönemi ne zaman ve nasıl hatırlayacağı merak edilirken bir psikolog, bu konuda açıklama yaptı.

İşte Eşref Rüya seyircisi psikoloğun Nisan'ın yaşadığı psikolojik rahatsızlık hakkındaki görüşü:

Nisan’ın yaşadığı durumu kısaca anlatayım...

Dissosiyatif Amnezi; Normal unutkanlıktan daha ilerisi yani hafıza kaybıdır. Hayatını etkileyen önemli bilgileri hatırlamaz onu üzen ve korkutan duygularından kaçıp hafızasından siler. Bu silme uzun yıllar sürer tetiklenmedikçe ortaya çıkmaz. Uzun süreli travmalara bağlı bastırıldığı için ortaya çıkmasıda uzun sürer. Kendi kimliğini dahi unutabilir. Tetiklendiğinde kabus veya rüya yoluyla hatırlamaya başlar. Umarım Nisan’ın psikoterapi sahnelerinide izleriz...

