Taşacak Bu Deniz'in Şirin'i Gamze Süner Atay'ın Gerçek Hayattaki Hali
Yeni sezonun en sürprizli işlerinin başında gelen TRT 1 yapımı Taşacak Bu Deniz, reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Cuma akşamlarının yeni lideri Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümlerini seyirci iple çekerken oyuncuları sizler için stalkladık ve Şirin Furtuna'yı canlandıran Gamze Süner Atay'ın gerçek hayattaki halini derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'in yeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir'in ardından en çok reyting alan dizilerin başında geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz gündemden düşmezken dizide Şirin Furtuna'yı canlandıran Gamze Süner Atay'ı stalklayarak Şirin'in gerçek hayattaki halini bulduk.
İşte Taşacak Bu Deniz'in Şirin'i Gamze Süner Atay'ın gerçek hayattaki hali:
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın