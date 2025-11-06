Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun Dizisi ABİ'ye Yeni Oyuncu Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak ABİ dizisi sonunda sete çıktı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi yakın zamanda izleyiciyle buluşacak. Kadrosuyla ilgili çalışmaların neredeyse tamamlandığı diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç bir oyuncu dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
"ABİ Dizisi Ne Zaman Başlayacak?" sorusu izleyicinin aklını kurcalarken, dizi sonunda dün itibarıyla sete çıktı.
Ali Önsöz, ABİ dizisi kadrosuna katıldı.
