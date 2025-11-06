onedio
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun Dizisi ABİ'ye Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Merve Ersoy
06.11.2025 - 09:29

Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak ABİ dizisi sonunda sete çıktı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi yakın zamanda izleyiciyle buluşacak. Kadrosuyla ilgili çalışmaların neredeyse tamamlandığı diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç bir oyuncu dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
"ABİ Dizisi Ne Zaman Başlayacak?" sorusu izleyicinin aklını kurcalarken, dizi sonunda dün itibarıyla sete çıktı.

En geç önümüzdeki ay izleyiciyle buluşması planlanan dizinin ilk gün çekimleri dün tamamlandı. Dizi, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu hayranları tarafından heyecanla beklenirken sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağı da konuşuluyor.

Ali Önsöz, ABİ dizisi kadrosuna katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, merakla beklenen dizinin kadrosunda yeni bir gelişme yaşandı. Genç oyuncu Ali Önsöz, dizide Fikret karakterine hayat verecek ve Doğan'ın (Kenan İmirzalıoğlu) sağ kolu ve şoförü olacak.

