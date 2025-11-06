onedio
Murat Soner'in Reyting Zirvesini Kızılcık Şerbeti'nden Alan Taşacak Bu Deniz'e Eleştiri Yağdırması Tepki Çekti

Murat Soner'in Reyting Zirvesini Kızılcık Şerbeti'nden Alan Taşacak Bu Deniz'e Eleştiri Yağdırması Tepki Çekti

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.11.2025 - 08:59

TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, ikinci hafta yükselişe geçtiği reyting sonuçlarında dördüncü haftada tüm kategorilerde zirveye yerleşmeyi başardı. Kızılcık Şerbeti'nin önlenemez düşüşünün ardından dizideki kaos ortamı, oyuncuların diziden ayrılması ve yeni oyuncuların diziye dahil olması konuşulurken Murat Soner, Taşacak Bu Deniz'le ilgili bir video yayınladı. Soner'in videosu Taşacak Bu Deniz izleyicilerinin tepkisini çekti.

Taşacak Bu Deniz, reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'ni tahtından etmeyi başardı.

Taşacak Bu Deniz, reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'ni tahtından etmeyi başardı.

Dizi özellikle ilk fragmanıyla eleştirilse de izleyiciden ve sosyal medyadan çoğunlukla olumlu dönüşler aldı. Bu durum reytinglere yansıdı ve ikinci bölümden itibaren yakaladığı yükselişle dördüncü bölümde tüm kategorilerde zirveye yerleşmeyi başardı.

Dizi yorumcusu Murat Soner, Taşacak Bu Deniz'in reyting zirvesine yerleşmesinin ardından analiz ve eleştiri videosu yayınladı.

Dizi yorumcusu Murat Soner, Taşacak Bu Deniz'in reyting zirvesine yerleşmesinin ardından analiz ve eleştiri videosu yayınladı.

Diziye eleştirilerde bulunan Murat Soner, özellikle Ava Yaman hakkında olumsuz yorumlarda bulununca izleyiciyi karşısında buldu. Murat Soner'e yorum yağdı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
